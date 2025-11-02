UŽIVO Slaven - Hajduk: Veliki test 'bilih' bez Livaje i Pukštasa

"FARMACEUTI" U NALETU

Domaćin nipošto nije bezazlen protivnik. Momčad Marija Gregurine ne zna za poraz u posljednje četiri utakmice, a u tom su nizu svladali Osijek i Varaždin te remizirali s Rijekom. Iskusna ekipa predvođena Ilijom Nestorovskim u napadu spremna je iskoristiti svaku priliku.

- Hajduk je u jako dobroj formi, opasnost prijeti sa svih strana. No, ključni ćemo biti mi. Želimo ponoviti igre iz zadnjih mjesec dana i ne sumnjam u svoje momke - izjavio je trener Gregurina.

Atmosferu je dodatno podgrijao i napadač Nestorovski:

- Priča se po gradu o Slavenu, ljudi nas zaustavljaju i pitaju hoćemo li pobijediti, a to je dokaz da radimo dobar posao.