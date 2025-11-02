Hajduk bez zvijezda Livaje i Pukštasa lovi sedmu pobjedu zaredom u Koprivnici! Može li Slaven Belupo srušiti lidera na domaćem terenu? Neizvjesna borba za vrh ljestvice
UŽIVO Slaven - Hajduk: Veliki test 'bilih' bez Livaje i Pukštasa
S obzirom na izostanke, Garcia šalje na teren provjerene snage. Ulogu Pukštasa preuzet će Filip Krovinović, dok se u početni sastav vraćaju odmorni Ivušić i Rebić.
Slaven Belupo (4-2-3-1): Čović - Krušelj, Božić, Kovačić, Žuta - Agbekpornu, Caimacov - Šuto, Jagušić, Mitrović - Nestorovski
Hajduk (4-2-3-1): Ivušić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Pajaziti, Sigur - Almena, Krovinović, Rebić - Šego
Iako tradicija ide na ruku Hajduku, koji u Koprivnici nije izgubio četiri godine, forma domaćina i izostanci ključnih igrača "bijelih" jamče neizvjesnu utakmicu. Dvoboj sudi Ante Čulina iz Zagreba, a prijenos je dostupan na MAXSportu i HTV-u 2.
Domaćin nipošto nije bezazlen protivnik. Momčad Marija Gregurine ne zna za poraz u posljednje četiri utakmice, a u tom su nizu svladali Osijek i Varaždin te remizirali s Rijekom. Iskusna ekipa predvođena Ilijom Nestorovskim u napadu spremna je iskoristiti svaku priliku.
- Hajduk je u jako dobroj formi, opasnost prijeti sa svih strana. No, ključni ćemo biti mi. Želimo ponoviti igre iz zadnjih mjesec dana i ne sumnjam u svoje momke - izjavio je trener Gregurina.
Atmosferu je dodatno podgrijao i napadač Nestorovski:
- Priča se po gradu o Slavenu, ljudi nas zaustavljaju i pitaju hoćemo li pobijediti, a to je dokaz da radimo dobar posao.
Trener Gonzalo Garcia i uoči ovog dvoboja suočava se sa značajnim izostancima. Kapetan Marko Livaja i dalje je izvan stroja, a njegov oporavak teče sporije od očekivanog.
- Marko je u procesu oporavka, radi rehabilitaciju i vidjet ćemo kad će se vratiti - potvrdio je Garcia.
Dodatni udarac je suspenzija Rokasa Pukštasa, drugog strijelca momčadi, zbog nakupljenih žutih kartona. Problema sa stopalom nakon teškog terena u Vinkovcima ima i Anthony Kalik, dok su od ranije ozlijeđeni Diallo i Skelin.
Unatoč problemima, Hajduk je u sjajnoj formi. Niz od šest pobjeda, od čega četiri u prvenstvu, ulijeva optimizam.
- Svi žele dočekati Hajduk i uzeti nam bodove, mi na to moramo biti spremni. Ali, kada pričamo o motivaciji, želim da mi budemo uvijek motiviraniji od našeg suparnika - poručio je Garcia, čija je momčad, kako bi skratila naporno putovanje, put Koprivnice skratila zrakoplovom do Zagreba.
Nakon mjesec dana provedenih na putu, Hajduk u Koprivnici završava dugačku seriju gostovanja. U nedjelju od 16 sati na rasprodanom stadionu Ivan Kušek-Apaš, Bijeli traže sedmu uzastopnu pobjedu u svim natjecanjima protiv iznimno raspoloženog Slaven Belupa. Utakmica 12. kola HNL-a za Splićane predstavlja pravi test karaktera i šampionskih ambicija, s obzirom na to da na teren izlaze značajno oslabljeni, ali s imperativom zadržavanja vodeće pozicije na ljestvici.