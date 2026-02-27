Dugo se čekao gol i do njega je prvi došao domaćin. Dabro, koji je u 62. minuti zamijenio Grgića, poslao je sjajnu prizemnu loptu za Nestorovskog koji je bio sam ispred golmana na udaljenosti od samo nekoliko metara
POČETAK 24. KOLA
Slaven - Istra 1-0: Četvrti poraz u nizu za Puljane! A 'farmaceuti' zasjeli na treće mjesto HNL-a
Live
Slaven Belupo
Nestorovski 64'
1 : 0
Istra 1961
Sortiranje događaja
90+5'
Kraj utakmice! Slaven je slavio 1-0 zahvaljujući golu Ilije Nestorovskog, a Istri je ovo bio četvrti uzastopni poraz.
90+4'
Slobodni udarac za Slaven s otprilike 18 metara. Ćubelić se odvažio na udarac i pucao preko gola.
90+1'
Hadžikić je dobio žuti karton zbog odugovlačenja igre.
90'
Igrat će se pet minuta sudačke nadoknade.
89'
Problemi za Božića, ostao je ležati na travnjaku.
Preporučeni članci
${content}