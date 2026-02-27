Obavijesti

POČETAK 24. KOLA

Slaven - Istra 1-0: Četvrti poraz u nizu za Puljane! A 'farmaceuti' zasjeli na treće mjesto HNL-a

Piše Luka Tunjić,
Slaven - Istra 1-0: Četvrti poraz u nizu za Puljane! A 'farmaceuti' zasjeli na treće mjesto HNL-a
Slaven Belupo i Istra sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Dugo se čekao gol i do njega je prvi došao domaćin. Dabro, koji je u 62. minuti zamijenio Grgića, poslao je sjajnu prizemnu loptu za Nestorovskog koji je bio sam ispred golmana na udaljenosti od samo nekoliko metara

Live
24. kolo HNL-a 18 sati , Koprivnica
Slaven Belupo
Nestorovski 64'
1 : 0
Istra 1961
Sortiranje događaja
90+5'

Kraj utakmice! Slaven je slavio 1-0 zahvaljujući golu Ilije Nestorovskog, a Istri je ovo bio četvrti uzastopni poraz.

90+4'

Slobodni udarac za Slaven s otprilike 18 metara. Ćubelić se odvažio na udarac i pucao preko gola.

90+1'

Hadžikić je dobio žuti karton zbog odugovlačenja igre.

90'

Igrat će se pet minuta sudačke nadoknade.

89'

Problemi za Božića, ostao je ležati na travnjaku.

