UŽIVO Slaven - Osijek: Sudar u Koprivnici za skok u sam vrh! Rožman s dva iznenađenja

NAJAVA

Deveto kolo SuperSport HNL-a donosi dvoboj na koprivničkom Apašu, gdje Slaven Belupo dočekuje Osijek. Obje momčadi u susret ulaze s devet bodova, tražeći pobjedu za proboj prema gornjem dijelu ljestvice.

Nakon osam kola, Osijek je šesti, a Slaven osmi, no s istim bodovnim učinkom. Gosti pod vodstvom Simona Rožmana traže drugu uzastopnu pobjedu. U posljednjih šest međusobnih ogleda, Osijek je slavio tri puta, a Slaven Belupo dva.

Oba trenera imaju problema. Domaćinima nedostaju Ivan Božić i Karlo Išasegi. Trener Mario Gregurina priznaje da im to remeti planove. S druge strane, Osijek je bez kartoniranog Vrbančića te ozlijeđenih Hasića, Mersinaja, Matkovića i Jugovića.

Unatoč problemima, iz Osijeka poručuju: "Znamo svoje kvalitete. Dat ćemo maksimum za pobjedu", istaknuo je Guedes. Trener Gregurina svjestan je opasnosti: "Osijek je sjajan s ogromnom kvalitetom prema naprijed, pogotovo u tranziciji."

Očekuje nas neizvjesna utakmica koju će suditi Ante Čulina. Bodovi su imperativ za obje ekipe u borbi za bolju poziciju u HNL-u. Prijenos će biti na MAXSportu 1.