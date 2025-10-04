Momčadi bodovno poravnate ulaze u susret na Kušek Apašu pa će pobjeda i jednima i drugima donijeti skok u gornji dom. Sudi Ante Čulina, a prijenos je na MAXSportu 1
UŽIVO Slaven - Osijek: Sudar u Koprivnici za skok u sam vrh! Rožman s dva iznenađenja
Slaven (4-2-3-1): Hadžikić - Žuta, Božić, Kovačić, Krušelj - Agbekpornu, Caimacov - Jagušić, Šivalec, Šuto - Nestorovski
Trener: Mario Gregurina
Osijek (4-2-3-1): Malenica - Guedes, Jelenić, Cvijanović, Bukvić - Babec, Petrusenko - Čolina, Šopov, Omerović - Jakupović
Trener: Simon Rožman
Susret Slavena i Osijeka potpuno je izjednačen po kladionicama. Na pobjedu obje momčadi koeficijent je 2,80 dok je na remi 3,50.
Utakmicu sudi Ante Čulina iz Zagreba. Pomoćnici su mu Dario Kolarević i Filip Krznarić do je četvrti sudac Igor Pajač.
U VAR sobi sjedit će Mario Zebec i Luka Pušić.
Deveto kolo SuperSport HNL-a donosi dvoboj na koprivničkom Apašu, gdje Slaven Belupo dočekuje Osijek. Obje momčadi u susret ulaze s devet bodova, tražeći pobjedu za proboj prema gornjem dijelu ljestvice.
Nakon osam kola, Osijek je šesti, a Slaven osmi, no s istim bodovnim učinkom. Gosti pod vodstvom Simona Rožmana traže drugu uzastopnu pobjedu. U posljednjih šest međusobnih ogleda, Osijek je slavio tri puta, a Slaven Belupo dva.
Oba trenera imaju problema. Domaćinima nedostaju Ivan Božić i Karlo Išasegi. Trener Mario Gregurina priznaje da im to remeti planove. S druge strane, Osijek je bez kartoniranog Vrbančića te ozlijeđenih Hasića, Mersinaja, Matkovića i Jugovića.
Unatoč problemima, iz Osijeka poručuju: "Znamo svoje kvalitete. Dat ćemo maksimum za pobjedu", istaknuo je Guedes. Trener Gregurina svjestan je opasnosti: "Osijek je sjajan s ogromnom kvalitetom prema naprijed, pogotovo u tranziciji."
Očekuje nas neizvjesna utakmica koju će suditi Ante Čulina. Bodovi su imperativ za obje ekipe u borbi za bolju poziciju u HNL-u. Prijenos će biti na MAXSportu 1.