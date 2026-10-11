Rijeka bi pobjedom došla na 17 bodova i potpuno se priključila vrhu tablice. Slaven je u sezonu krenuo jako loše pa se malo probudio, ali i dalje ima malo bodova
UŽIVO Slaven - Rijeka: Matjaž Kek s najjačim sastavom ide na Koprivničane za pripojenje vrhu
Slaven Belupo (4-2-3-1): Čović - Krušelj, Božić (C), Mersimaj, Urata - Adeshima, Mažar - Dabro, Banovec, Mitrović - Nestorovski.
Rijeka (4-2-3-1): Vekić - Oreč, Majstorović (C), Husić, Lasickas - Ćubelić, Barco - Vignato, Dantas, Janković - Adu-Adjei.
Rijeka bi pobjedom protiv Slavena preskočila Dinamo i potencijalno ovo kolo završila na drugom mjestu. Slaven se mora trgnuti jer bodovno stanje ne izgleda bajno. Susret počinj eu 18 sati, sudac je Ante Terzić, a prijenos je na MAXSportu 1.
Slaven Belupo je u sezonu ušao s tri poraza, ali onda se ipak malo probudio. U nastavku je u pet utakmica pobijedio dva puta, izgubio dva puta i jednom remizirao. Tablica kaže sedam bodova i osmo mjesto jer Lokomotiva na sedmom ima bolju gol razliku. Silvijo Čabraja prodrmao je momčad i pobijedio u debiju, a onda je stigao poraz od Hajduka i remi s Rudešom.
Rijeka j eove sezone izguubila sam od Varaždina u trećem kolu, ali nikako da Kekova momčad veže dvije pobjede. U zadnjem kolu prije pauze na Rujevici je pao Hajduk 3-0, a u Koprivnici se Riječani nadaju nastavku pozitivnog niza. Slaven im je "najdraži" protivnik te od njega nisu izgubili osam utakmica u nizu.