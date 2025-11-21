Nakon reprezentativne stanke i novog veselja kojeg su nam priredili 'vatreni' plasmanom na SP, vraća nam se naš najdraži HNL! Slaven Belupo i Vukovar će od 18 sati otvoriti 14. kolo
UŽIVO Slaven - Vukovar: Vraća nam se HNL nakon stanke! Farmaceuti love treće mjesto
Izašle su postave za večerašnju utakmicu u Koprivnici.
Slaven Belupo: Čović - Krušelj, Božić, Kovačić, Žuta - Agbekpornu, Ćubelić - Šuto, Jagušić, Mitrović - Nestorovski
Vukovar: Bulat - Tičinović, Pavičić, Čaić, Calhanoglu - Koeberle, Shabani - Mejia, Gonzalez, Jurilj - Banovec
Nakon što smo ispratili Hrvatsku na Svjetsko prvenstvo, sada se opet u miru možemo vratiti našoj najdražoj nogometnoj ligi. HNL nam se vraća nakon reprezentativne stanke i bit će s nama sve do vikenda pred Božić kada će se odigrati posljednje kolo uoči zimske pauze. Uzbuđenja i neizvjesnosti sigurno neće manjkati, a 14. kolo večeras će od 18 sati u hladnoj Koprivnici otvoriti Slaven Belupo i Vukovar.
Petoplasirana i devetoplasirana momčad HNL-a, ali između njih je tek šest bodova razlike. Oba kluba ne znaju za pobjedu posljednja dva kola, a prvi međusobni susret završio je pobjedom 'farmaceuta' (2-1) u Vinkovcima. Dok Slaven pobjedom može skočiti na treće mjesto i približiti se Dinamu na samo minus četiri, Vukovar Silvija Čabraje želi pobjeći posljednjem Osijeku na plus četiri.
Bez obzira na loše vremenske uvjete, nadamo se da će travnjak u Koprivnici izdržati i da će nam HNL, kao uvijek do sada, donijeti pregršt uzbuđenja.