UŽIVO Slaven - Vukovar: Stigli početni sastavi, domaćima treba pobjeda za san o Europi...

Slaven Belupo protiv posljednjeg Vukovara traži prvu pobjedu nakon dva mjeseca, iako trener Mario Gregurina zbog brojnih ozljeda i dalje ne može računati na nositelje momčadi. Kapetan Božić mora na operaciju, a Grgić i Išasegi još su daleko od povratka, no strateg Farmaceuta ne traži isprike.

- Pripremit ćemo se kao da igramo finale Lige prvaka i očekujem jedino pozitivan ishod. Vukovar igra za goli život, ali mene zanimaju samo moji igrači i naša motivacija - poručio je Gregurina.

Gosti u Koprivnicu dolaze s bivšim trenerom domaćih, Tomislavom Stipićem, te im je ovaj susret vjerojatno zadnji vlak za ostanak u ligi. Vukovarci moraju napasti svim silama jer ih svaki drugi ishod osim pobjede seli u niži rang, dok se Slaven uzda u povratak Mitrovića kako bi konačno prekinuo negativan niz.