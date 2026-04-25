UŽIVO Slaven - Vukovar: Stigli početni sastavi, domaćima treba pobjeda za san o Europi...

Slaven Belupo i Vukovar od 16 sati u Koprivnici otvaraju 32. kolo HNL-a. Dok domaćini pred svojim navijačima love prvu pobjedu nakon dva mjeseca posta, gostima je ovo vjerojatno zadnja prilika da pobjegnu s dna
SASTAVI
Slaven Belupo (4-3-3):
Hadžikić - Krušelj, Kovačić, Jović, Katalinić - Ćubelić, Crepulja (C), Mažar - Mitrović, Dabro, Šivalec
Vukovar 1991 (4-2-3-1):
Đaković - Bosec, Živković, Gurlica, Čabrajić - Shabani, Čaić - Butić, Gonzalez (C), Banovec - Puljić
Slaven Belupo protiv posljednjeg Vukovara traži prvu pobjedu nakon dva mjeseca, iako trener Mario Gregurina zbog brojnih ozljeda i dalje ne može računati na nositelje momčadi. Kapetan Božić mora na operaciju, a Grgić i Išasegi još su daleko od povratka, no strateg Farmaceuta ne traži isprike.
- Pripremit ćemo se kao da igramo finale Lige prvaka i očekujem jedino pozitivan ishod. Vukovar igra za goli život, ali mene zanimaju samo moji igrači i naša motivacija - poručio je Gregurina.
Gosti u Koprivnicu dolaze s bivšim trenerom domaćih, Tomislavom Stipićem, te im je ovaj susret vjerojatno zadnji vlak za ostanak u ligi. Vukovarci moraju napasti svim silama jer ih svaki drugi ishod osim pobjede seli u niži rang, dok se Slaven uzda u povratak Mitrovića kako bi konačno prekinuo negativan niz.