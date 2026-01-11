UŽIVO Hrvatska - Slovenija: Prvi ispit za 'Barakude' u Beogradu!

NAJAVA

Hrvatska vaterpolska reprezentacija kreće u lov na europsku medalju u Beogradu. Prvi protivnik u skupini B je reprezentacija Slovenije.

Na Europskom prvenstvu će Hrvatsku predstavljati Marko Bijač i Ivan Marcelić (vratari), Luka Lončar i Josip Vrlić (centri), Rino Burić, Matias Biljaka, Marko Žuvela i Filip Kržić (braniči) te Loren Fatović, Luka Bukić, Ante Vukičević, Franko Lazić, Konstantin Harkov, Andrija Bašić i Zvonimir Butić (napadači).

"Barakude" su u prvoj pripremnoj utakmici pobijedile Mađarsku 13-7, a u drugoj su senzacionalno izgubile od Nizozemske. Ivica Tucak je rekao kako su pripreme prošle dobro te je unio mir u svlačionicu.

- Odradili smo veliki dio posla, na početku priprema imali smo problema s gripom, ali to je iza nas, zaobišle su nas ozljede i bolesti i to je najvažnije, neka tako i ostane. Bili smo fokusirani na rad, ispravljanje pogrešaka i vjerujem da spremi dočekujemo turnir. Želje i ambicije uvijek su iste, borba za medalju, što sjajniju. No, put je težak, dulji nego prije u novom sustavu natjecanja, svaka je utakmica, bod, gol, blok, obrana, zaveslaj važan. Ovo Europsko prvenstvo iznimno je kvalitetno, vjerujem da će biti i zanimljivo, a sigurno i sjajno organizirano. Taj objekt izaziva poštovanje - rekao je Tucak.