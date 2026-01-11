Obavijesti

EP U VATERPOLU

UŽIVO Hrvatska - Slovenija: Prvi ispit za 'Barakude' u Beogradu!

Piše Jakov Drobnjak,
Ipak bez bronce: Hrvatska vaterpolska reprezentacija izgubila je od Grčke 9:7 | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Hrvatska će Europsko prvenstvo otvoriti protiv Slovenije. "Barakude" su favoriti, ali to treba dokazati u bazenu. Utakmica počinje u 18 sati, uz prijenos na HRT 2

Europsko prvenstvo u vaterpolu, 1. kolo 18.00 , Beograd, Srbija
Hrvatska vaterpolska reprezentacija kreće u lov na europsku medalju u Beogradu. Prvi protivnik u skupini B je reprezentacija Slovenije. 

Na Europskom prvenstvu će Hrvatsku predstavljati Marko Bijač i Ivan Marcelić (vratari), Luka Lončar i Josip Vrlić (centri), Rino BurićMatias BiljakaMarko Žuvela i Filip Kržić (braniči) te Loren FatovićLuka BukićAnte VukičevićFranko LazićKonstantin HarkovAndrija Bašić i Zvonimir Butić (napadači).

"Barakude" su u prvoj pripremnoj utakmici pobijedile Mađarsku 13-7, a u drugoj su senzacionalno izgubile od Nizozemske. Ivica Tucak je rekao kako su pripreme prošle dobro te je unio mir u svlačionicu.

-  Odradili smo veliki dio posla, na početku priprema imali smo problema s gripom, ali to je iza nas, zaobišle su nas ozljede i bolesti i to je najvažnije, neka tako i ostane. Bili smo fokusirani na rad, ispravljanje pogrešaka i vjerujem da spremi dočekujemo turnir. Želje i ambicije uvijek su iste, borba za medalju, što sjajniju. No, put je težak, dulji nego prije u novom sustavu natjecanja, svaka je utakmica, bod, gol, blok, obrana, zaveslaj važan. Ovo Europsko prvenstvo iznimno je kvalitetno, vjerujem da će biti i zanimljivo, a sigurno i sjajno organizirano. Taj objekt izaziva poštovanje - rekao je Tucak.

Komentari 1

