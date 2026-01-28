UŽIVO Slovenija - Island: Dvoboj o kojemu može oviti budućnost naših rukometaša...

NAJAVA SUSRETA

Od 15.30 u Malmöu pratimo dvoboj Slovenije i Islanda koji igraju posljednju utakmicu drugog kola Europskog prvenstva. Island je drugi u skupini 2 s pet bodova dok Slovenci nakon što ih je Hrvatska porazila (29-25) i četiri osvojena boda imaju jako male šanse za prolazak u slučaju da pobijede Island.

Četiri reprezentacije imaju šanse za prolazak skupine. Hrvatska je u najpovoljnijoj poziciji jer ne ovisi o drugim rezultatima. Međutim, ukoliko Slovenija pobjedi Island, onda će Hrvatska osigurati polufinale i prije utakmice s Mađarskom.

- Sve je još otvoreno, ali moramo se usredotočiti na sebe, odmoriti se i regenerirati, a tek onda ćemo se baviti kalkulacijama. Bit će iznimno teško, no i Islanđani su potišteni i neće im biti lako. Nadam se da ćemo uspjeti i da će s nama biti i Andraž Makuc te da ćemo odigrati još jednu pravu utakmicu - izjavio je slovenski izbornik Uroš Zorman nakon utakmice protiv Hrvatske.

Utakmica je na rasporedu u 15.30 uz prijenos na RTL 2.