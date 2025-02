UŽIVO Soldić uskoro u kavezu nakon duge pauze. Traži prvu pobjedu u azijskoj organizaciji

ŠTO KAŽE SOLDIĆ?

Tužno, u početku sam imao meč protiv Murada Ramazanova (29, 12-2-1) o kojem ljudi pričaju kao da sam izgubio. To je no contest, pogodio me koljenom u međunožje i nisam mogao nastaviti. Nakon toga sam požurio i šest mjeseci nakon toga borio se protiv bivšeg prvaka Kadestama, imao ga nekoliko puta u prvoj rundi, želio sam ga završiti. A koristio sam samo lijevu ruku iz svog arsenala oružja koje imam. Pogriješio sam, pogodio sam ga lijevom rukom u tijelo i uzvratio mi je vrhunskim laktom, rekao je Soldić za MMA Junkie.

- Pokušat ću biti strpljiv, ali na pametan način. Nije lako, to je tvrd sport. Morat ću dokazati ljudima da su u krivu, to mi je posao. Bogu hvala na prilici, spreman sam. On je cijelu karijeru u ONE-u, agresivan je borac. Nije ga bilo dvije godine, a prije je gubio samo od dobrih boraca. Znam da ga mogu pobijediti, nikad ne biram protivnike - zaključio je hrvatski borac.