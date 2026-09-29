UŽIVO Španjolska - Hrvatska: 'Vatreni' imaju veliku podršku u Sevilli, na ulicama 'kvadratići!'

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Hrvatska večeras od 20.45 sati gostuje kod Španjolske u Sevilli u drugom kolu Lige nacija. 'Vatrene' na stadionu Ramón Sánchez-Pizjuán čeka jedan od najzahtjevnijih mogućih ispita, protiv reprezentacije koja je prošlog ljeta osvojila naslov svjetskog prvaka.

Hrvatska je natjecanje otvorila pobjedom protiv Češke (2-1) i u Španjolsku stiže s tri boda. S istim učinkom će 'furija' dočekati trupe Slavena Bilića; oni su u prvom kolu pobijedili Engleze nakon preokreta rezultatom 3-2.

Luis de la Fuente najavio je određene promjene u sastavu zbog vrlo zgusnutog rasporeda. Španjolska u samo 11 dana igra četiri utakmice, pa će izbornik rasporediti minutažu i odmoriti dio ključnih igrača.

Prema najavama španjolskih medija, u početnu bi se postavu trebao vratiti Pedri, dok bi Martin Zubimendi mogao zamijeniti Rodrija. Promjene se očekuju i u obrani, gdje bi Alejandro Grimaldo mogao dobiti prednost ispred Marca Cucurelle, dok bi u napadu priliku od prve minute mogao dobiti Mikel Oyarzabal.

Hrvatska će morati biti posebno oprezna s igračima poput Laminea Yamala i Álexa Baene, koji donose brzinu i kreativnost u posljednjoj trećini terena, a bili su jedni od glavnih aktera protiv Engleza.