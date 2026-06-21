UŽIVO Španjolska - S. Arabija: 'La Roja' traži prvu pobjedu na SP-u. Yamal je u prvoj postavi

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Španjolska traži prvu pobjedu na Svjetskom prvenstvu, kad u sklopu skupine H igra protiv Saudijske Arabije. 'La Roja' je u prvom kolu remizirala 0-0 sa Zelenortskim Otocima i razočarala igrom, pa momčad Luisa de la Fuentea sad osjeća pritisak da osvoji sva tri boda.

Pobjeda, a potom još jedan dobar rezultat, osigurali bi Španjolskoj prvo ili drugo mjesto u skupini.

Momčad je u prvoj utakmici oživjela tek ulaskom mladog Lamine Yamala (18), koji će ponovno biti ključan ako Španjolska ozbiljno cilja naslov prvaka. Posljednja dva Svjetska prvenstva završila su za Španjolsku ispadanjem u osmini finala, dok je 2014. ispala već u skupini, pa momčad želi prekinuti niz razočaranja.

Saudijska Arabija u susret ulazi nakon remija 1-1 s Urugvajem, gdje je Abdulelah Al Amri doveo svoju momčad u vodstvo u 41. minuti prije nego što je Maxi Araujo izjednačio pred kraj utakmice.

Momčad Georgiosa Donisa nikad nije pobijedila Španjolsku, no inspiraciju može potražiti u Zelenortskim Otocima, koji su Špancima već oduzeli bodove. Sve četiri momčadi skupine H trenutačno imaju po bod, pa bi dobar rezultat Saudijce ostavio u solidnoj poziciji uoči zadnjeg kola protiv Zelenortskih Otoka.