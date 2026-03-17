UŽIVO Sporting - Bodø/Glimt: Skandinavsko čudo brani veliku prednost iz prvog dvoboja

NAJAVA

Manchester City (3-1), Atlético Madrid (2-1), Inter (3-1 i 2-1) i Sporting (3-0) su za većinu klubova protivnici iz noćne more, ali ne i za Bodø/Glimt, norveški klub iz gradića smještenog unutar arktičkog kruga, koji je slavio protiv svih spomenutih velikana ove sezone.

Ovogodišnja Liga prvaka svjedoči jednoj od najvećih senzacija u modernoj povijesti, a iza nje stoji priča o vojnoj disciplini, mentalnoj snazi i nogometnoj filozofiji koja prkosi svim pravilima. U srijedu su u prvoj utakmici osmine finala slavili protiv Sportinga 3-0, a pogotke su zabili Sondre Fet, Ole Blomberg i Kasper Hogh.

Iako su danas europska senzacija, njihov put do elite nije bio lak. Ove sezone su u kvalifikacijama izbacili Sturm Graz, a onda u ligaškoj fazi šokirali nogometni svijet i prošli kao 23. momčad na tablici. U doigravanju za osminu finala izbacili su lanjskog finalista, milanski Inter, s ukupnih 5-2.