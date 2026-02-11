Anika Kožica završila je nastup u biatlonskoj utrci. Blizu je rušenja hrvatskog rekorda...

ANIKA JE ZAVRŠILA UTRKU

Anika Kožica završila je svoj nastup na biatlonskoj utrci od 15 kilometara. U cilj je ušla s vremenom od 47 minuta, 11 sekundi i 3 stotinke. Ostaje za vidjeti na kojem će mjestu završiti utrku, s obzirom na to kako je imala startni broj 13, a u utrci sudjeluje 90 natjecateljica.