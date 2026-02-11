Nakon što su u utorak svoje nastupe u sprintu klasičnim stilomodradili skijaši-trkači Marko Skender i Tena Hadžić te brzoklizačica Valentina Aščić, u srijedu hrvatske boje brani biatlonka Anika Kožica
Anika Kožica završila je nastup u biatlonskoj utrci. Blizu je rušenja hrvatskog rekorda...
Anika Kožica završila je svoj nastup na biatlonskoj utrci od 15 kilometara. U cilj je ušla s vremenom od 47 minuta, 11 sekundi i 3 stotinke. Ostaje za vidjeti na kojem će mjestu završiti utrku, s obzirom na to kako je imala startni broj 13, a u utrci sudjeluje 90 natjecateljica.
Šteta! Anika je u četvrtom pucanju promašila dva hica, što znači kako je na 18 od 20 točnih pucanja.
Anika nastavlja sjajnu pucačku formu! I u trećoj seriji je pogodila sve mete, što znači kako je savršeno pogodila 15 od 15 hitaca. U trčačkim dionicama nije bila sjajna, ali kotira za dobar rezultat zahvaljujući kirurškoj preciznosti.
Anika Kožica odradila je i drugo pucanje bez pogreške!
Vrlo dobar početak za Aniku na biatlonskoj utrci od 15 kilometara. Bez greške je odradila prvo pucanje i dobro kotira na početku utrke, iako još uvijek nisu startale sve natjecateljice.