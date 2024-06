VIDEO Šutalo: Iznenadili su nas navijači! A znamo koja je naša prednost na ovome turniru...

Više od šest tisuća hrvatskih navijača dočekalo je naše reprezentativce u nedjelju na trgu u Neuruppinu. Zlatko Dalić, Luka Modrić i ostali popeli su se na pozornicu, saslušali govore, mahnuli navijačima i povukli se u luksuzni resort Mark Brandenburg koji će im biti dom sljedećih tjedana. Dosta je prijema i najava, vrijeme je za mir, rad i potpunu koncentraciju na Euro, kako je zaželio izbornik

POGLEDAJTE VIDEO: Vlašić i Šutalo na press konferenciji

Vatreni će poslijepodne odraditi prvi trening na njemačkom tlu, a s novinarima su se družili Josip Šutalo i Nikola Vlašić.

Kako komentirate sjajni doček hrvatskih navijača u Neuruppinu?

- Malo nam je kasnio let, pa nismo stigli jučer trenirati, ali smo bili u fitnessu. Imali smo odličan doček, nešto neočekivano, svi smo sretni. U kampu imamo sjajne uvjete i spremni smo za dalje - rekao je Vlašić, a Šutalo je dodao:

- Iznenadili su nas naši navijači, dali nam do znanja kako će izgledati ovo prvenstvo, kakvu ćemo imati podršku, sretni smo zbog toga.

Neuruppin: Josip Šutalo i Nikola Vlašić na konferenciji za medije nogometnih reprezentativaca | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Rekli ste jednom da je vaš idol Sergio Ramos, je li to istina? I znate li on nije s reprezentacijom više, što mislite o njemu?

- To sam rekao jednom, rekao sam kako nemam posebnih idola, ali ako moram nekoga izdvojiti to je Ramos zbog stila igre i agresivnosti - rekao je Šutalo.

Što mislite o Španjolskoj?

- Odlična su reprezentacija, pomladili su se, imaju tehničku kvalitetu, imaju brzinu, okomiti su. Stvarno imamo maksimalni respekt prema njima i izborniku, povijesno nam je teško igrati sa Španjolcima. Ali i mi imamo kvalitetu, možemo odigrati dobru utakmicu - rekao je Vlašić.

Koje su najveće prednosti Hrvatske u utakmici u subotu?

- Po meni imamo odličan spoj iskustva i mladosti, igrači koji dolaze imaju visoku kvalitetu, a tu su starosjedioci. Njih 4-5 igrača svjetske razine, kao i ostali. Svatko može donijeti nešto, to je najveća kvaliteta, imamo stabilnosti momčadski duh - kazao je Nikola, a Josip se nadovezao:

- Slažem se s Vlašićem, to nije samo prednost u ovoj utakmici, već do kraja turnira. Zajedništvo i iskustvo igranja velikih utakmica, pokazali smo to proteklih godina.

Lisabon: Prijateljska utakmica Portugala i Hrvatske prije odlaska na EURO 2024. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nikola, kako je izgledao vaš oporavak od ozljede u tih 38 dana, kako se osjećate?

- Oporavak je bio težak, stvarno sam trenirao dvaput dnevno, radio terapije po cijele dane, dok se nisam priključio reprezentaciji svaki dan od jutra do mraka bio je fokus na tome. Ali odmah sam 30. svibnja trenirao s momčadi, od tad sam spreman, ali u dogovoru s klubom je bilo da ne igram protiv Makedonije. Osjećam se odlično i spreman sam - rekao je Vlašić.

Josipe, igrali ste prvi put u tandemu s Pongračićem, vaš dojam?

- To nam je bila prva utakmica, osjećam se super, kao da igramo već dulji period zajedno. Nije bilo nejasnoća u igri, dobro smo se nadopunjavali - rekao je Šutalo pa se osvrnuo na prvu sezonu u Ajaxu.

- To mi je prvi odlazak van, svaki početak je težak, nije mi bilo najlakše. Nismo bili posloženi dobro, došlo je puno mladih igrača, bio sam na udaru kritika s time se prije nisam toliko susretao. Bilo mi se teško nositi, ali vjerovao sam u kvalitetu, znao sam zašto sam došao tamo, pred kraj smo bili bolji.

Lisabon: Prijateljska utakmica Portugala i Hrvatske prije odlaska na EURO 2024. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Vlašić je protekle dvije godine igrao u Torinu pod palicom trenera Ivana Jurića koji je otišao po isteku ugovora.

- Za svakog nogometaša je velika stvar proći talijanski nogomet, prije dolaska u Italiji sam mislio da znam dosta o nogometu, a onda skužiš tamo da niste puno znali. Puno mi je pomogao mister Ivan Jurić, naučio me puno, hvala mu na svemu. On nije više u klubu, ja imam još tri godine tamo.

Albanija ima čak devet igrača u Serie A?

- Svi su na listi reprezentacije, dobri su igrači, ali izdvojit ću suigrače Buongiorno i Bellanova. Buongiorno je možda najbolji stoper Serie A. Bellanova je igrač brzine i sposobnosti, zbog prijateljskih razloga - rekao je Vlašić.

Osjećate li manju nervozu s obzirom da ovo nije vaše prvo veliko natjecanje, imate to iskustvo iza sebe?

- Svako natjecanje nam je važno, uvijek vlada pozitivna nervoza, s nestrpljenjem očekujemo već prvu utakmicu protiv Španjolske, ali uvijek postoji mala doza nervoze ali u pozitivnoj mjeri - rekao je Šutalo.

Vlašić je dodao:

- Osjećam manju nervozu, na mom prvom velikom natjecanju bio je Covid, drugo sam igrao u Katru, ovo je nekako veći osjećaj, kao da smo doma. Svi ti mogu doći, obitelj i prijatelj, još se osjećam smireniji zbog toga.