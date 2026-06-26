JAPAN - ŠVEDSKA, TUNIS - NIZOZEMSKA Drama u skupini F! Japan i Švedska u direktnom okršaju, a Hrvatska navija svim srcem za Japance i čeka rasplet koji može donijeti osminu finala
UŽIVO Šveđani moraju dobiti za siguran prolazak. Evo što igra Hrvatskoj u borbi za prolazak
Za hrvatske navijače, ishod utakmice Japan - Švedska može biti od velike važnosti. Hrvatska je u skupini L trenutačno na trećem mjestu s tri osvojena boda i gol-razlikom -1. Kako bi prošla u osminu finala, mora biti među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija.
Najpovoljniji ishod za "vatrene" je pobjeda Japana. U tom slučaju, Švedska bi ostala na tri boda, ali bi joj se gol-razlika pogoršala i postala negativna, što bi Hrvatsku gurnulo ispred nje na ljestvici trećeplasiranih. Neriješen rezultat između Japana i Švedske Hrvatskoj ne odgovara jer bi Švedska tada kao treća imala četiri boda, jedan više od Hrvatske. Pobjeda Švedske također je loš scenarij, jer bi u tom slučaju Japan najvjerojatnije završio kao treći s četiri boda, čime bi također bio ispred izabranika Thomasa Tuchela.
Utakmica između Japana i Švedske bez sumnje je najzanimljiviji dvoboj dana. Riječ je o klasičnom sudaru taktičkih filozofija. Japan se oslanja na brzinu, tehničku potkovanost i visoki tempo koji nameću igrači poput Ayasea Uede, junaka pobjede od 4-0 nad Tunisom. Njihova igra u tranziciji i okomiti napadi predstavljat će najveću prijetnju.
Švedska, s druge strane, gradi svoju igru na čvrstoj obrani, fizičkoj snazi i disciplini. Nakon teškog poraza 5-1 od Nizozemske, momčad Grahama Pottera nema pravo na pogrešku. Očekuje se da će se osloniti na organizirani blok i prijetiti iz kontranapada, gdje će ključnu ulogu imati napadači Alexander Isak i Dejan Kulusevski. Pritisak je u potpunosti na Šveđanima, koji moraju napasti, dok Japan može čekati svoju priliku.
Noć na petak po hrvatskom vremenu od 1 sat donosi završne utakmice grupne faze Svjetskog prvenstva u skupini F, gdje će se odlučivati o putnicima u osminu finala. U ključnim dvobojima sastaju se Japan i Švedska te Tunis i Nizozemska. Ishodi ovih susreta ne samo da će definirati konačni poredak u skupini, već će izravno utjecati i na sudbinu hrvatske reprezentacije, koja s nestrpljenjem čeka rasplet kako bi saznala prolazi li dalje kao jedna od najboljih trećeplasiranih momčadi.
Uoči posljednjeg kola, situacija je napeta. Nizozemska i Japan dijele vrh ljestvice s po četiri boda i identičnom gol-razlikom od +4. Švedska je treća s tri boda i neutralnom gol-razlikom, dok je Tunis na dnu bez bodova i s teškom gol-razlikom od -8, čime je već ostao bez ikakvih izgleda za prolaz.
Računica je za većinu momčadi prilično jasna. Japanu je za siguran plasman među prve dvije momčadi dovoljan i neriješen ishod protiv Švedske. S druge strane, Šveđanima igra samo pobjeda. S nova tri boda preskočili bi Japan i osigurali osminu finala. U slučaju remija, Švedska bi završila kao treća s četiri boda i čekala rasplet u ostalim skupinama, dok bi ih poraz gotovo sigurno poslao kući.
Nizozemska je u najkomfornijoj poziciji. Igra protiv otpisanog Tunisa i praktički je već osigurala prolaz. Bod im je i matematički dovoljan, no "Oranje" će tražiti uvjerljivu pobjedu kako bi potvrdili prvo mjesto u skupini, potencijalno na temelju bolje gol-razlike u odnosu na Japan.