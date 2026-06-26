UŽIVO Šveđani moraju dobiti za siguran prolazak. Evo što igra Hrvatskoj u borbi za prolazak

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Noć na petak po hrvatskom vremenu od 1 sat donosi završne utakmice grupne faze Svjetskog prvenstva u skupini F, gdje će se odlučivati o putnicima u osminu finala. U ključnim dvobojima sastaju se Japan i Švedska te Tunis i Nizozemska. Ishodi ovih susreta ne samo da će definirati konačni poredak u skupini, već će izravno utjecati i na sudbinu hrvatske reprezentacije, koja s nestrpljenjem čeka rasplet kako bi saznala prolazi li dalje kao jedna od najboljih trećeplasiranih momčadi.

Uoči posljednjeg kola, situacija je napeta. Nizozemska i Japan dijele vrh ljestvice s po četiri boda i identičnom gol-razlikom od +4. Švedska je treća s tri boda i neutralnom gol-razlikom, dok je Tunis na dnu bez bodova i s teškom gol-razlikom od -8, čime je već ostao bez ikakvih izgleda za prolaz.

Računica je za većinu momčadi prilično jasna. Japanu je za siguran plasman među prve dvije momčadi dovoljan i neriješen ishod protiv Švedske. S druge strane, Šveđanima igra samo pobjeda. S nova tri boda preskočili bi Japan i osigurali osminu finala. U slučaju remija, Švedska bi završila kao treća s četiri boda i čekala rasplet u ostalim skupinama, dok bi ih poraz gotovo sigurno poslao kući.

Nizozemska je u najkomfornijoj poziciji. Igra protiv otpisanog Tunisa i praktički je već osigurala prolaz. Bod im je i matematički dovoljan, no "Oranje" će tražiti uvjerljivu pobjedu kako bi potvrdili prvo mjesto u skupini, potencijalno na temelju bolje gol-razlike u odnosu na Japan.