Švedska i Hrvatska osigurali su prolazak u drugi krug natjecanja, obje reprezentacije imaju po četiri boda i bore se za prenošenje bodova u drugi krug. Tamo su mjesto već osigurali Slovenija, Island, Mađarska i Švicarska
UŽIVO Švedska - Hrvatska: Bitka za prvo mjesto skupine!
Kao i protiv Nizozemske, Dagur Sigurdsson na tribinama je ostavio Načinovića i Klaricu, a na popisu su se umjesto njih našli Raužan i Pavlović.
Švedska i Hrvatska sastaju se u trećem kolu Europskog rukometnog prvenstva. Dvoboj se igra u Malmou, a Šveđani su favoriti za pobjedu s koeficijentom 1,45, dok je tečaj na Hrvatsku 4,5.
Šveđani su najuspješnija nacija europskih prvenstava s pet zlatnih medalja. Legendarni Bengan Boysi postavili su standarde kojima se možda neće približiti ni ovakvi Danci. Od 1986. do 2002. igrali su svih 16 polufinala velikih natjecanja, od 1990. do 2002. "kiksali" su samo jednom bez medalje, nevjerojatno. Nisu uspjeli dohvatiti jedino olimpijski tron, u Atlanti im mi nismo dali. Bengt Johansson u 16 godina na klupi potpisao je 13 medalja.
Dobra je vijest što su Hrvatskoj svi zdravi, nema ozlijeđenih igrača. Prijenos utakmice je na RTL televiziji.