Obavijesti

Sport

Komentari 1
OD 20.30

UŽIVO Švedska - Hrvatska: Bitka za prvo mjesto skupine!

Piše 24sata,
UŽIVO Švedska - Hrvatska: Bitka za prvo mjesto skupine!
2
Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Nizozemska | Foto: Petter Arvidson/PIXSELL

Švedska i Hrvatska osigurali su prolazak u drugi krug natjecanja, obje reprezentacije imaju po četiri boda i bore se za prenošenje bodova u drugi krug. Tamo su mjesto već osigurali Slovenija, Island, Mađarska i Švicarska

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Europsko rukometno prvenstvo 20.30 , Malmö, Švedska
Švedska
:
Hrvatska
Sortiranje događaja
POPIS ZA UTAKMICU

Kao i protiv Nizozemske, Dagur Sigurdsson na tribinama je ostavio Načinovića i Klaricu, a na popisu su se umjesto njih našli Raužan i Pavlović.

NAJAVA

Švedska i Hrvatska sastaju se u trećem kolu Europskog rukometnog prvenstva. Dvoboj se igra u Malmou, a Šveđani su favoriti za pobjedu s koeficijentom 1,45, dok je tečaj na Hrvatsku 4,5. 

Šveđani su najuspješnija nacija europskih prvenstava s pet zlatnih medalja. Legendarni Bengan Boysi postavili su standarde kojima se možda neće približiti ni ovakvi Danci. Od 1986. do 2002. igrali su svih 16 polufinala velikih natjecanja, od 1990. do 2002. "kiksali" su samo jednom bez medalje, nevjerojatno. Nisu uspjeli dohvatiti jedino olimpijski tron, u Atlanti im mi nismo dali. Bengt Johansson u 16 godina na klupi potpisao je 13 medalja.

Dobra je vijest što su Hrvatskoj svi zdravi, nema ozlijeđenih igrača. Prijenos utakmice je na RTL televiziji. 

Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026