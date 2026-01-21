UŽIVO Švedska - Hrvatska: Bitka za prvo mjesto skupine!

NAJAVA

Švedska i Hrvatska sastaju se u trećem kolu Europskog rukometnog prvenstva. Dvoboj se igra u Malmou, a Šveđani su favoriti za pobjedu s koeficijentom 1,45, dok je tečaj na Hrvatsku 4,5.

Šveđani su najuspješnija nacija europskih prvenstava s pet zlatnih medalja. Legendarni Bengan Boysi postavili su standarde kojima se možda neće približiti ni ovakvi Danci. Od 1986. do 2002. igrali su svih 16 polufinala velikih natjecanja, od 1990. do 2002. "kiksali" su samo jednom bez medalje, nevjerojatno. Nisu uspjeli dohvatiti jedino olimpijski tron, u Atlanti im mi nismo dali. Bengt Johansson u 16 godina na klupi potpisao je 13 medalja.

Dobra je vijest što su Hrvatskoj svi zdravi, nema ozlijeđenih igrača. Prijenos utakmice je na RTL televiziji.