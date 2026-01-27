Mađarska je ispala s Eura i nema više šanse za prolaz dalje. Švedska će ganjati pobjedu kako bi preuzela prvo mjesto skupine i došla na korak do polufinala
UŽIVO Švedska - Mađarska: Susjedi mogu ostaviti Hrvatsku na prvom mjestu ako pobjede
Švedska je u utakmicu krenula promašajem, Palasics je obranio pokušaj domaćina, ali ni Mađari nisu iskoristili svoj prvi napad. Zatim je Palasics opet obranio i to zicer Bergendahlu, a za Mađarsku je pogodio Ilić.
Ipak, budi se onda Švedska te sjajnim golovima prvo bombom Claara pa sjajnim golom Johanssona vodi 2-1.
Počela je utakmica! Prvi napad imat će Švedska.
Ako Švedska ne pobijedi Mađarsku, Hrvatska bi sutrašnjom pobjedom protiv Mađara osigurala prvo mjesto u skupini. Pisali smo kako se ne smije dogoditi da Švedska, Island i Hrvatska završe sa 7 bodova jer bi naši tako ispali zbog najlošije gol-razlike.
Bilo kako bilo, ako sutra Hrvatska pobijedi Mađare, osigurat će polufinale Eura!
Nakon što je Hrvatska srušila i Sloveniju i došla na korak polufinala, vrijeme je za zadnju utakmicu trećeg gola u skupini II. Igraju Švedska i Mađarska, a susret bi mogao dodatno zakomplicirati stvari.
Švedska je neočekivano izgubila od Islanda te si otežala posao do polufinala. Island je remizirao protiv Švicarske što je dobro došlo i Hrvatskoj i Švedskoj, ali će sada domaćini morati pobijediti Mađarsku ako žele preuzeti prvo mjesto u skupini.
Bilo kakav kiks doveo bi ih u probleme te se nadaju kako će s lakoćom svladati Mađare koji nemaju šanse za prolazak dalje.