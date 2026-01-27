UŽIVO Švedska - Mađarska: Susjedi mogu ostaviti Hrvatsku na prvom mjestu ako pobjede

4'

Švedska je u utakmicu krenula promašajem, Palasics je obranio pokušaj domaćina, ali ni Mađari nisu iskoristili svoj prvi napad. Zatim je Palasics opet obranio i to zicer Bergendahlu, a za Mađarsku je pogodio Ilić.

Ipak, budi se onda Švedska te sjajnim golovima prvo bombom Claara pa sjajnim golom Johanssona vodi 2-1.