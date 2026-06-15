UŽIVO Švedska - Tunis: Kreće feniks kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo od 400 milijuna eura

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Nakon dvoboja Nizozemske i Japana u Dallasu (2-2), prvo kolo Svjetskog nogometnog prvenstva u skupini F zatvorit će Švedska i Tunis od 4 ujutro po hrvatskom vremenu (20 sati po lokalnom) u Monterreyu u Meksiku.

Šveđani su završili posljednji u kvalifikacijskoj skupini sa samo dva osvojena boda, no ipak su dobili i iskoristili još jednu priliku za plasman na Svjetsko prvenstvo. To im je omogućio dobar nastup u Ligi nacija. U dodatnim kvalifikacijama prvo su u Valenciji pobijedili Ukrajinu 3-1, a potom su s 3-2 kod kuće srušili Poljsku. Mundijal im je golom u 88. minuti osigurao opasni napadač Arsenala Viktor Gyökeres (27).

Pomalo je nevjerojatno da reprezentacija procijenjena na 406 milijuna eura, čiji je najvrjedniji igrač napadač Liverpoola Alexander Isak (26), vrijedan 85 milijuna eura, nije ranije uspjela izboriti plasman na Mundijal. Plijeni i Gyökeres, podrijetlom Mađar, koji je na 65 milijuna. Dodatak napadu je i Anthony Elanga (24), nogometaš Newcastlea, koji je na 32 milijuna eura. Kapetan je Švedske Victor Lindelöf (31), nekoć pouzdani stoper Uniteda, a danas Aston Ville. Šveđani su propustili nastup na tri od posljednja četiri SP-a, a njihov najveći uspjeh seže daleko u prošlost, u 1958., kad su kao domaćini osvojili srebro. Na njihovu klupu iz Premiershipa je nedavno stigao Englez Graham Potter (50), koji je uspio konsolidirati reprezentaciju. Pottera mnogi pamte po angažmanima u Swanseaju, Brightonu, Chelseaju i West Hamu, ali on je trenerski zanat ispekao baš u Švedskoj, gdje je od 2011. do 2018. vodio Östersund.

“Orlovi Kartage”, kako glasi nadimak tuniske reprezentacije, u SAD-u, Meksiku i Kanadi sedmi će put nastupiti na SP-u. Na Mundijalu su debitirali 1978. te su se odmah upisali u povijest kao prva afrička reprezentacija koja je ostvarila pobjedu na svjetskim prvenstvima. Nastupili su još i 1998., 2002., 2006., 2018. te 2022., no nijednom nisu prošli skupinu.

Ipak, u Katru 2022. ostvarili su jednu od najvećih pobjeda u svojoj povijesti, kad su u grupnoj fazi svladali kasnijeg viceprvaka Francusku 1-0. Doduše, treba priznati da su Francuzi igrali u “šarenom” sastavu.

Reprezentacija Tunisa prema TM-u vrijedi 70 milijuna eura. Većina igrača nastupa u domaćem prvenstvu, dok ih tek nekolicina igra u Europi. Najveća zvijezda je Hannibal (23), veznjak engleskog Burnleyja, koji je ujedno i najvrjedniji igrač s 15 milijuna eura. Srce momčadi je zadnji vezni Eintrachta Ellyes Skhiri (31), koji vrijedi pet milijuna.

U afričkim kvalifikacijama Tunis je osvojio prvo mjesto s čak 28 bodova, upisavši devet pobjeda i jedan remi, uz impresivnu gol-razliku 22-0. Međutim, nije u smiraj 2025. dobro odrađen nastup na Afričkom kupu nacija. Tunis je ispao u skupini s Ugandom, Nigerijom i Tanzanijom pa je otkaz dobio izbornik Sami Trabelsi. Sad Tunižane vodi Sabri Lamouchi (54). Najveći uspjeh u povijesti tuniski nogomet ostvario je 2004. osvajanjem Afričkog kupa nacija, dok je najbolji strijelac Tunisa svih vremena Issam Jemaa s 36 golova. I za kraj jedno kvizaško pitanje - znate li tko je jedini Tunižanin koji je zaigrao u HNL-u? Riječ je o Mohamedu Nasraouiju, koji je ljetos stigao u Istru.