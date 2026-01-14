Kustić i društvo ne vjeruju u Svetininu verziju priče da se s Mamićem, bjeguncem od hrvatskog pravosuđa, u hercegovačkom restoranu Udovice našao slučajno
UŽIVO Svetina odlazi iz HNS-a!
Većina je skupštinara stiglo u zagrebački hotel uoči početka skupštine u 12 sati. Došao je i Nevena Šprajcera, koji je u rujnu smjenjen s pozicije glavnog tajnika i voditelja natjecanja HNS-a.
Spomenimo kako je Šprajcer prošlo ljeto ponovno izabran za predsjednika Nogometnog saveza Karlovačke županije, a nastavio je obnašati važne funkcije u hrvatskom nogometu, HNS-u i raznim tijelima nakon što je pravomoćno osuđen za davanje mita sucima.
Izgleda kako se o glavnom tajniku HNS-a neće raspravljati na skupštini. Naime, Sportske novosti pišu kako je Tomislav Svetina sam odlučio odstupiti sa svoje pozicije sat vremena prije početka skupštine na kojoj je mogao biti smijenjen.
Isti izvor piše kako je Svetina sam odstupio nakon razgovora s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem i ostalim članovima izvršnog odbora.
Danas oko podne, iza zatvorenih vrata zagrebačkog Hiltona, odlučivat će se o sudbinama koje bi mogle uzdrmati vrh hrvatskog nogometa. Izvršni odbor HNS-a okuplja se na sjednici na kojoj je na stolu moguća smjena glavnog tajnika Tomislava Svetine, ali i status Božidara Šikića, člana IO-a HNS-a.
U hrvatskim nogometnim krugovima više nije tajna kako predsjednik HNS-a Marijan Kustić i glavni tajnik Tomislav Svetina više nisu u dobrim odnosima. Daleko od toga. Još u kolovozu 2025. domaćim se medijskim eterom proširila vijest kako Svetina i Šprajcer spremaju "puč" na čelnog čovjeka HNS-a. I doista, tih dana ta priča nije imala previše smisla, nitko nije povjerovao kako su Svetina i Šprajcer spremni za klasični "harakiri". Ali...
Ako je ta priča u kolovozu bila tek u povojima, "slučajan susret" spomenutog Svetine i Zdravka Mamića (na kojemu su još bili član IO-a HNS-a Božidar Šikić, izbornik ženske nogometne reprezentacije Nenad Gračan...) u ovom trenutku bode u oči. Baca veliku mrlju na HNS, otvara nove ratove u domaćem nogometu. Baš u trenucima kad HNS-u i reprezentaciji treba mir uoči Svjetskog prvenstva u SAD-u.
Prema našim informacijama, Kustić i društvo ne vjeruju u Svetininu verziju priče da se s Mamićem, bjeguncem od hrvatskog pravosuđa, u hercegovačkom restoranu Udovice našao slučajno.
Iz Kustićeva tabora uvjeravaju nas da će predsjednik HNS-a imati dovoljno ruku da se riješi “tereta” i tako krovnoj organizaciji hrvatskog nogometa i sebi osigura mir uoči odlaska na SP.