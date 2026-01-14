UŽIVO Svetina odlazi iz HNS-a!

NAJAVA

Danas oko podne, iza zatvorenih vrata zagrebačkog Hiltona, odlučivat će se o sudbinama koje bi mogle uzdrmati vrh hrvatskog nogometa. Izvršni odbor HNS-a okuplja se na sjednici na kojoj je na stolu moguća smjena glavnog tajnika Tomislava Svetine, ali i status Božidara Šikića, člana IO-a HNS-a.

U hrvatskim nogometnim krugovima više nije tajna kako predsjednik HNS-a Marijan Kustić i glavni tajnik Tomislav Svetina više nisu u dobrim odnosima. Daleko od toga. Još u kolovozu 2025. domaćim se medijskim eterom proširila vijest kako Svetina i Šprajcer spremaju "puč" na čelnog čovjeka HNS-a. I doista, tih dana ta priča nije imala previše smisla, nitko nije povjerovao kako su Svetina i Šprajcer spremni za klasični "harakiri". Ali...

Ako je ta priča u kolovozu bila tek u povojima, "slučajan susret" spomenutog Svetine i Zdravka Mamića (na kojemu su još bili član IO-a HNS-a Božidar Šikić, izbornik ženske nogometne reprezentacije Nenad Gračan...) u ovom trenutku bode u oči. Baca veliku mrlju na HNS, otvara nove ratove u domaćem nogometu. Baš u trenucima kad HNS-u i reprezentaciji treba mir uoči Svjetskog prvenstva u SAD-u.

Prema našim informacijama, Kustić i društvo ne vjeruju u Svetininu verziju priče da se s Mamićem, bjeguncem od hrvatskog pravosuđa, u hercegovačkom restoranu Udovice našao slučajno.

Iz Kustićeva tabora uvjeravaju nas da će predsjednik HNS-a imati dovoljno ruku da se riješi “tereta” i tako krovnoj organizaciji hrvatskog nogometa i sebi osigura mir uoči odlaska na SP.