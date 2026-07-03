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UŽIVO Švicarska - Alžir: Alžirci predvođeni Petkovićem traže prolaz u osminu finala na SP-u

Piše 24sata,
UŽIVO Švicarska - Alžir: Alžirci predvođeni Petkovićem traže prolaz u osminu finala na SP-u
Foto: Pedro Nunes
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Nakon 'vatrenih' slijedi dvoboj Švicarske i Alžira. Alžir je u šesnaestinu finala došao kao trećeplasirana momčad skupine J, a Švicarska je bila na vrhu skupine B. Prijenos je na HRT-u i HRTi

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Švicarska (4-2-3-1): Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez - Freuler, Xhaka - Ndoye, Manzambi, Vargas - Embolo

Alžir (4-2-3-1): Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri - Zerrouki, Bentaleb - Mahrez, Aouar, Chaibi - Maza

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Druga utakmica 23. dana Mundijala na rasporedu je u 5 ujutro po hrvatskom vremenu. Svi oni koji neće spavati nakon utakmice Hrvatske na HRT-u i HRTi-u mogu pratiti dvoboj Švicarske i Alžira. Švicarci su bili prvoplasirana momčad u skupini B sa 7 bodova. Nastup na Svjetskom prvenstvu otvorili su remijem protiv Katra (1-1). U drugom kolu grupne faze susreli su se sa susjednom Bosnom i Hercegovinom protiv koje su uvjereno slavili (4-1), a u zadnjem kolu grupne faze pali su i domaćini Kanađani (2-1).

Alžir kojeg predvodi sarajevski izbornik Vladimir Petković je u nokaut-fazu otišao kao trećeplasirani iz grupe J. Osvojili su četiri boda. Na otvaranju su poraženi od aktualnih svjetskih prvaka Argentinaca (0-3), pobijedili su Jordan (2-1), a onda za kraj grupne faze remizirali s Austrijom 3-3.

Komentari 2

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