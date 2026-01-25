UŽIVO Švicarska - Hrvatska: Rukometaši idu po novo slavlje!

NAJAVA

Hrvatska rukometna reprezentacija igra protiv Švicarske u drugom kolu druge faze Europskog prvenstva. Nakon pobjede protiv Islanda, naše rukometaše čeka nominalno najslabija reprezentacija u ovoj skupini, ali zasigurno neće biti lagan plijen.

Švicarska je u dosadašnjem tijeku turnira pobijedila samo Crnu Goru i to 43-26, a remizirala je protiv Farskih Otoka (28-28) i Mađarske (29-29). Izgubila je od Slovenije 38-35, iako je u toj utakmici i onoj protiv Mađarske imala veliku prednost.

Dojam je da Švicarci padaju u drugim poluvremenima utakmica, ali treba biti oprezan i ne smije se podcijeniti.

Hrvatska mora pobijediti Švicarsku da bi ostala u igri za polufinale, favorit je, a pod znakom upitnika je nastup Ivana Martinovića koji se ozlijedio u pobjedi protiv Islanda. Utakmica kreće u 20.30, a prijenos je na RTL-u.