OD 20.30

UŽIVO Švicarska - Hrvatska: Rukometaši idu po novo slavlje!

Piše Petar Božičević,
UŽIVO Švicarska - Hrvatska: Rukometaši idu po novo slavlje!
Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Švicarska je pobijedila samo Crnu Goru, ali izgubila samo od Slovenije i to nakon što je imala devet golova razlike u jednom trenutku. Prijenos utakmice je na RTL-u

Live
Europsko rukometno prvenstvo 20.30 , Malmö, Švedska
Švicarska
:
Hrvatska
NAJAVA

Hrvatska rukometna reprezentacija igra protiv Švicarske u drugom kolu druge faze Europskog prvenstva. Nakon pobjede protiv Islanda, naše rukometaše čeka nominalno najslabija reprezentacija u ovoj skupini, ali zasigurno neće biti lagan plijen. 

Švicarska je u dosadašnjem tijeku turnira pobijedila samo Crnu Goru i to 43-26, a remizirala je protiv Farskih Otoka (28-28) i Mađarske (29-29). Izgubila je od Slovenije 38-35, iako je u toj utakmici i onoj protiv Mađarske imala veliku prednost. 

Dojam je da Švicarci padaju u drugim poluvremenima utakmica, ali treba biti oprezan i ne smije se podcijeniti. 

Hrvatska mora pobijediti Švicarsku da bi ostala u igri za polufinale, favorit je, a pod znakom upitnika je nastup Ivana Martinovića koji se ozlijedio u pobjedi protiv Islanda. Utakmica kreće u 20.30, a prijenos je na RTL-u.

