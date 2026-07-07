UŽIVO Švicarska - Kolumbija: Tko je zadnji putnik među osam

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Posljednji susret osmine finala Svjetskog prvenstva 2026. donosi dvoboj Švicarske i Kolumbije na stadionu BC Place. Obje reprezentacije traže prolazak u četvrtfinale, što bi im izjednačilo najbolji povijesni rezultat - Švicarcima prvi put od 1954., a Kolumbiji drugi put nakon 2014. Pobjednika u idućoj rundi čeka bolji iz susreta Argentine i Egipta. Utakmica je na rasporedu u utorak s početkom u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu.

Švicarski izbornik Murat Yakin suočava se s ozbiljnim problemima. Ključni igrači Johan Manzambi, Ruben Vargas i Djibril Sow morali su ranije napustiti posljednji trening, a njihov je nastup pod velikim upitnikom. Posebno bi bolan bio izostanak Manzambija, 20-godišnjeg veznjaka koji je otkriće turnira s tri gola i dvije asistencije. Uz njih, upitni su i Michel Aebischer te Luca Jaquez. Yakin je priznao ozbiljnost situacije.

​- Ako oni ne budu mogli igrati, to bi mogao biti ogroman problem za nas. Naravno, uvijek postoje rješenja, ali bilo bi jako bolno ostati bez tih igrača - izjavio je zabrinuti švicarski izbornik.

Dok se Švicarci muče s ozljedama, Kolumbija u susret ulazi puna samopouzdanja. Momčad izbornika Néstora Lorenza na turniru je primila samo jedan pogodak, i to u prvoj utakmici protiv Uzbekistana. Njihova igra temelji se na čvrstoj obrani i brzoj tranziciji, gdje glavnu opasnost predstavlja krilni napadač Bayerna Luis Díaz. Ipak, opasnost ne prijeti samo od njega; branič Daniel Muñoz već je zabio dva gola. U šesnaestini finala bili su bolji od Gane 1-0, potvrdivši epitet opasne momčadi iz drugog plana.