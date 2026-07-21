UŽIVO Thun - Dinamo: Kreće lov na Ligu prvaka! Čekamo sastave

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Odmor je gotov i vrijeme je za nove pobjede. Dinamo prvu utakmicu sezone igra protiv švicarskog prvaka Thuna u gostima. Početak je u 20 sati, a prijenos će biti na RTL-u.

Pripreme su gotove, noge su, nadamo se, spremne i Dinamo kreće u lov na Ligu prvaka. Stigla su brojna pojačanja u Maksimir ovo ljeto, ali neće svi konkurirati za ovaj susret. Na popisu je Mislav Oršić, koji će gotovo sigurno početi na lijevom krilu te Stjepan Radeljić, koji će krenuti s klupe. Dani Rodriguez još nije spreman za nastupe.

Mario Kovačević morao je riješiti dilemu tko će mijenjati Luku Stojkovića koji odrađuje suspenziju zbog crvenog kartona iz prošle europske sezone. Sudeći po sastavima na pripremnim utakmicama, na njegovom mjestu zaigrat će Gabriel Vidović. Ostalo se više-manje zna, još je otvoreno pitanje jednog stopera. Dominguez bi trebao igrati, dakle pitanje je Galešić ili McKenna.

Zagrebački klub u kvalifikacije ulazi kao hrvatski prvak i osvajač dvostruke krune. Nakon uspješne prošle sezone uprava je plasman u Ligu prvaka postavila kao glavni cilj početka nove natjecateljske godine, a u klubu su tijekom ljeta odlučili zadržati nositelje igre barem do završetka europskih kvalifikacija.

Dinamo mora izbaciti tri protivnika kako bi izborio ligašku fazu Lige prvaka, a plasman u elitno Uefino natjecanje mogao bi mu donijeti oko 35 milijuna eura. Prođe li Thun, u trećem pretkolu igrat će protiv pobjednika dvoboja KÍ Klaksvíka i Kauno Žalgirisa, koji vodi hrvatski trener Željko Sopić.

Thun je odmah nakon povratka iz druge lige osvojio je prvi naslov švicarskog prvaka u 128 godina dugoj klupskoj povijesti, završivši ispred Basela i Young Boysa. Ipak, ta momčad nije ni blizu one koje je osvojila naslov. Promijenili su trenera, a glavni igrači napustili su klub.