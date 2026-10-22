UŽIVO Thun - Hajduk: Ajax je pao, sad su na redu Švicarci

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Hajduk je u velikom naletu i u čudesnoj formi kreće u Švicarsku. U Konferencijskoj ligi čega ga prvak Thun, ali "bili" su pokazali da straha nema. Utakmica kreće u 21 sat.

Dinamo, Ajax, Varaždin. Svi su pali pod Hajdukom koji nastavlja nizati velike pobjede. Utakmica protiv Nizozemaca ostat će upamćena i po nenogometnim stvarima, ali na terenu su "bili" izgledali sjajno. Marin Šotiček asistirao je i zabio u rušenju Ajaxa i glavna je zvijezda splitske momčadi.

Prije Thuna je bio Varaždin, ali Splićani su to sredili rezultatom 1-0. Što se tiče sastava, Garcia vjerojatno neće mijenjati puno. Pitanje je samo tko će zaigrati u obrani, Hadžikadunić ili Raci, a moguće je i da će Pajaziti dobiti više minuta u veznom redu.

Thun zna kako je to gubiti od Hrvata jer ga je Dinamo izbacio na početku europske kampanje, u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Švicarski prvak je u problemu u novoj sezoni te je u 10 utakmica osvojio isto toliko bodova. U zadnje dvije je izgubio, a sada mu stiže uzavreli Hajduk. Igrat će se na umjetnoj travi i pred punim tribinama, a Thun se nada čudu.