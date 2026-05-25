UŽIVO Transferi: Beljo ostaje, a Dinamo je potvrdio i pojačanje!

ČALETA-CAR U LYON

Hrvatski nogometni branič Duje Ćaleta-Car (29) vraća se u francuski Lyon nakon jednogodišnje posudbe u Real Sociedadu koji nije iskoristio mogućnost otkupa njegovog ugovora za 4 milijuna eura.

"Susret u subotu u Barceloni protiv Espanyola zatvorio je nezaboravnu sezonu, nogometnu godinu koja nas je ponovno dovela do zajedničkog uživanja u osvajanju Kupa. Duje Ćaleta-Car i Wesley Gassova bili su dio uspjeha, a klub im želi zahvaliti na predanosti grbu tijekom vremena provedenog među nama, istovremeno im želeći sve najbolje u njihovoj osobnoj i profesionalnoj budućnosti", priopćio je u ponedjeljak Real Sociedad.

Ćaleti-Caru i brazilskom krilnom napadaču Gassovi (21) ugovor s Real Sociedadom istječe 30. lipnja.

Hrvatski stoper je odigrao 32 utakmice, uz jedan zabijeni gol, za baskijsku momčad koja je završila na desetom mjestu u španjolskom prvenstvu. Zahvalujući osvojenom Kupu kralja izborila je nastup u Europskoj ligi.