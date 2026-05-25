Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
UŽIVO Transferi: Beljo ostaje, a Dinamo je potvrdio i pojačanje!
Hrvatski nogometni branič Duje Ćaleta-Car (29) vraća se u francuski Lyon nakon jednogodišnje posudbe u Real Sociedadu koji nije iskoristio mogućnost otkupa njegovog ugovora za 4 milijuna eura.
"Susret u subotu u Barceloni protiv Espanyola zatvorio je nezaboravnu sezonu, nogometnu godinu koja nas je ponovno dovela do zajedničkog uživanja u osvajanju Kupa. Duje Ćaleta-Car i Wesley Gassova bili su dio uspjeha, a klub im želi zahvaliti na predanosti grbu tijekom vremena provedenog među nama, istovremeno im želeći sve najbolje u njihovoj osobnoj i profesionalnoj budućnosti", priopćio je u ponedjeljak Real Sociedad.
Ćaleti-Caru i brazilskom krilnom napadaču Gassovi (21) ugovor s Real Sociedadom istječe 30. lipnja.
Hrvatski stoper je odigrao 32 utakmice, uz jedan zabijeni gol, za baskijsku momčad koja je završila na desetom mjestu u španjolskom prvenstvu. Zahvalujući osvojenom Kupu kralja izborila je nastup u Europskoj ligi.
Sportski direktor Dinama, Dario Dabac, gostovao je u HRT-ovoj emisiji Stadion. Tamo je, između ostalog, otkrio i neke planove za ljetni prijelazni rok i iduću sezonu.
- Dion Drena Beljo ostaje u Dinamu iduće sezone, a Stjepan Radeljić dolazi u Dinamo. Stojković je na zimu bio na izlaznim vratima. Puno smo vremena uložili u njega i sve probleme koje smo imali na jesen smo riješili na proljeće i on je to vratio na najbolji mogući način.
Situacija oko Dominika Livakovića je kompliciranija.
- U siječnju je došao Dominik Livaković. I naša i njegova želja je uvijek tu. Moramo biti svjesni da tu postoji i Fenerbahçe. U ovom trenutku oni imaju izbore krajem mjeseca i mi ne znamo ni s kim ćemo pričati. Pustit ćemo tu situaciju da se završi pa da vidimo s kim ćemo razgovarati o njegovom ostanku u Dinamu - poručio je Dabac.
Michael Carrick nadmašio je sva očekivanja na klupi Manchester Uniteda, zbog čega su ga "crveni vragovi" nagradili ugovorom do 2028. godine, a sad mu pripremaju pojačanja na Old Traffordu.
A prvi bi mu mogao doći veznjak Atalante i Brazila, Ederson (26), koji prema Transfermarktu vrijedi 40 milijuna eura. David Ornstein javlja kako je United u poodmaklim pregovorima s veznjakom i talijanskim klubom i kako bi uskoro svi detalji mogli biti dogovoreni.
Obrana titule za Liverpool nije završila kao što su se nadali na Anfieldu. Nakon prošloljetnih investicija u visini od gotovo 500 milijuna eura, "redsi" moraju dodatno osnažiti momčad Arnea Slota, koja ima puno "pukotina", pogotovo nakon odlaska Mohameda Salaha.
Liverpool je još u siječnju dogovorio transfer francuskog braniča Jeremyja Jacqueta, kojeg sme smatra velikim talentom. Engleski klub isplatit će Rennesu 60 milijuna eura plus do deset milijuna eura bonusa, ali Jacquetov dolazak već je naišao i na ozbiljnu prepreku. Naime, trebao je završiti sezonu u Francuskoj, ali je zadobio tešku ozljedu puknuća prednjih križnih ligamenata od koje će se sigurno oporavljati još nekoliko mjeseci.
Ljetni prijelazni rok još nije ni počeo, ali u Chelseaju, po tradiciji, već rade punom parom. "Bluesi" su nakon katastrofalne sezone doveli Xabija Alonsa, koji će od sljedeće sezone na raspolaganju imati i mladog argentinskog veznjaka Valentina Barca (21), koji dolazi iz Strabsourga u već potvrđenom poslu.
Osim toga, Chelsea, prema pisanju Davida Ornsteina s The Athletica, traži i raznovrsnog napadača, koji bi pojačao konkurenciju i kvalitetu. Naglasak je na igraču s iskustvom u Premier ligi, ali u Chelseaju još uvijek nemaju konkretnu metu.