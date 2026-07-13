UŽIVO Transferi: Luka Vušković pred odlaskom, Brighton sprema ugovor do kraja tjedna

ROMANO O VUŠKOVIĆU

Tottenham je prihvatio ponudu Brightona za 19-godišnjeg hrvatskog stopera Luku Vuškovića i dogovor je postignut za više od 50 milijuna eura. Fabrizio Romano, koji ima ekskluzivne informacije, potvrdio da će klub potvrditi transfer Vuškovića ovaj tjedan.

Mladi Hrvat prošle je sezone bio na posudbi u HSV-u gdje je imao odličnu sezonu, a sada odlazi za veliki novac u novi klub.