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LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Luka Vušković pred odlaskom, Brighton sprema ugovor do kraja tjedna

Piše 24sata, HINA,
UŽIVO Transferi: Luka Vušković pred odlaskom, Brighton sprema ugovor do kraja tjedna
SP 2026 Alexandria: Tening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo

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LJETNI PRIJELAZNI ROK 14. LIPNJA - 7. RUJNA , HNL I EUROPA
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UNITED ŽELI TIELEMANSA

Manchester United u poodmaklim pregovorima o dovođenju Yourija Tielemansa (29) iz Aston Ville, a veznjak želi transfer. Sve strane su u kontaktu dok United pokušava finalizirati dogovor, a Edersonov ugovor za sada je otkazan uz mogućnost povratka pregovorima kasnije ovog ljeta.

FRUK NA DOLASKU/ODLASKU

Rijeka se s priprema iz Slovenije vratila u lošem raspoloženju zbog poraza od Mure 2-1. Tijekom tjedna treninzima Rijeke trebao bi se priključiti Toni Fruk (25), koji je s Hrvatskom bio na SP-u. No teško da će ostati u Rijeci nakon ovog prijelaznog roka, ponuda mu ne nedostaje. Zovu ga iz MLS-a, želi ga Paris FC...

DELLOVA U TURSKOJ

Bivši branič Hajduka Lumbardh Dellova potpisao je trogodišnji ugovor s turskim Amedsporom, novim članom Super lige, a odštetna klauzula iznosila je gotovo milijun eura.

Kosovski reprezentativac s 23 nastupa za reprezentaciju, koji je Hajduk napustio 2021. nakon svega tri nastupa za prvu momčad, u međuvremenu je prošao Kosovo, Bugarsku i sada dolazi u tursku elitu.

ROMANO O VUŠKOVIĆU

Tottenham je prihvatio ponudu Brightona za 19-godišnjeg hrvatskog stopera Luku Vuškovića i dogovor je postignut za više od 50 milijuna eura. Fabrizio Romano, koji ima ekskluzivne informacije, potvrdio da će klub potvrditi transfer Vuškovića ovaj tjedan.

Mladi Hrvat prošle je sezone bio na posudbi u HSV-u gdje je imao odličnu sezonu, a sada odlazi za veliki novac u novi klub.

TABAKOVIĆ U AUSTRIJI

Red Bull Salzburg doveo je napadača Harisa Tabakovića (32) iz Hoffenheima za pet milijuna eura. Direktor Marcus Mann pohvalio je novi transfer: - Tražili smo centralnog napadača koji može odmah doprinijeti, posjeduje visinu i ima oko za gol. Haris donosi upravo te kvalitete - objasnio je.

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