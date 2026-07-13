Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
UŽIVO Transferi: Luka Vušković pred odlaskom, Brighton sprema ugovor do kraja tjedna
Manchester United u poodmaklim pregovorima o dovođenju Yourija Tielemansa (29) iz Aston Ville, a veznjak želi transfer. Sve strane su u kontaktu dok United pokušava finalizirati dogovor, a Edersonov ugovor za sada je otkazan uz mogućnost povratka pregovorima kasnije ovog ljeta.
🚨 EXCLUSIVE: Manchester United in advanced talks to sign Youri Tielemans from Aston Villa. All parties in contact as #MUFC try to finalise - 29yo midfielder keen on move. Ederson deal off for now; #MUFC may look to revisit later this summer @TheAthleticFC https://t.co/KbWwD1jxov— David Ornstein (@David_Ornstein) July 13, 2026
Rijeka se s priprema iz Slovenije vratila u lošem raspoloženju zbog poraza od Mure 2-1. Tijekom tjedna treninzima Rijeke trebao bi se priključiti Toni Fruk (25), koji je s Hrvatskom bio na SP-u. No teško da će ostati u Rijeci nakon ovog prijelaznog roka, ponuda mu ne nedostaje. Zovu ga iz MLS-a, želi ga Paris FC...
Bivši branič Hajduka Lumbardh Dellova potpisao je trogodišnji ugovor s turskim Amedsporom, novim članom Super lige, a odštetna klauzula iznosila je gotovo milijun eura.
Kosovski reprezentativac s 23 nastupa za reprezentaciju, koji je Hajduk napustio 2021. nakon svega tri nastupa za prvu momčad, u međuvremenu je prošao Kosovo, Bugarsku i sada dolazi u tursku elitu.
Tottenham je prihvatio ponudu Brightona za 19-godišnjeg hrvatskog stopera Luku Vuškovića i dogovor je postignut za više od 50 milijuna eura. Fabrizio Romano, koji ima ekskluzivne informacije, potvrdio da će klub potvrditi transfer Vuškovića ovaj tjedan.
Mladi Hrvat prošle je sezone bio na posudbi u HSV-u gdje je imao odličnu sezonu, a sada odlazi za veliki novac u novi klub.
🔵⚪️🇭🇷 The exclusive story on Luka Vušković to Brighton, set to become official this week.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026
Medical booked, contract signing to follow as #BHAFC have their new centre back. pic.twitter.com/jLcc142ul9
Red Bull Salzburg doveo je napadača Harisa Tabakovića (32) iz Hoffenheima za pet milijuna eura. Direktor Marcus Mann pohvalio je novi transfer: - Tražili smo centralnog napadača koji može odmah doprinijeti, posjeduje visinu i ima oko za gol. Haris donosi upravo te kvalitete - objasnio je.
🇧🇦✅ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Red Bull Salzburg have signed Haris Tabaković (32) from Hoffenheim. €5m fee for striker. 🔴⚪️— EuroFoot (@eurofootcom) July 12, 2026
Director Marcus Mann: "We were looking for a clear profile for the centre forward position – a player who could immediately contribute, possesses the necessary… pic.twitter.com/l2MOa5fW6U