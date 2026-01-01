Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
UŽIVO Transferi: Santos objavio potpis najveće legende, Niko Kovač pustio igrača u Englesku
Turski prvak Galatasaray želi u zimskom prijelaznom roku pojačati vezni red te je zainteresiran za igrača Manchester Uniteda Manuela Ugartea (24), objavili su britanski mediji.
Galatasaray ga želi dovesti na polugodišnju posudbu uz mogućnost otkupa ugovora na kraju sezone za 20 milijuna eura. Urugvajski reprezentativac je ove sezone skupio 12 nastupa za Manchester United, ali je samo tri puta bio u početnoj postavi.
Ugarte je poznat po defanzivnom presingu i presijecanju protivničkih dodavanja, a baš takvog igrača traži trener turskog kluba Okan Buruk.
Mogućnost igranja u Ligi prvaka trebala bi biti privlačna urugvajskom veznjaku, računaju u Galatasarayju. U turskom prvaku već igra jedan Urugvajac, Lucas Torreira, pa u Galatasarayju smatraju da bi i on sa svojim pozitivnim iskustvima mogao pridonijeti tome da se Ugarte odluči za prelazak u Istanbul.
Galatasaray je vodeći u turskom prvenstvu, sa tri boda više od drugoplasiranog Fenerbahčea. Nakon šest kola Lige prvaka nalazi se na 18. mjestu sa devet bodova, odnosno na poziciji koja mu donosi razigravanje za plasman u osminu finala.
Fiorentina je dogovorila novu posudbu izraelskog krilnog igrača Manora Solomona (26) iz Tottenhama. Solomon je u prvom dijelu sezone bio u Villarrealu i imao ograničenu minutažu, što je ubrzalo odluku o odlasku. Fiorentina će ga dovesti na posudbu uz opciju otkupa. Tamo ga čeka i povremeni hrvatski reprezentativac Marin Pongračić.
Brazilski desni krilni napadač Alysson (19) napušta Gremio i prelazi u Aston Villu. Engleski premierligaš platit će 10 milijuna eura fiksno, uz dodatna dva milijuna eura kroz bonuse. Mladi ofenzivac smatra se jednim od najvećih talenata svoje generacije i trebao bi dodatno pojačati konkurenciju na krilnim pozicijama u Birminghamu. Alysson će u Englesku stići nakon završetka liječničkih pregleda i formalnosti oko radne dozvole.
Nekoliko sati prije Nove godine Santos je objavio kako je najveća zvijezda u klupskoj povijesti, Neymar (33), produžila ugovor za godinu dana i ostaje do kraja prosinca 2026. Nadali su se u Inter Miamiju kako bi se mogao pridružiti Lionelu Messiju, ali od toga, barem do daljnjeg, neće biti ništa. On se trenutačno oporavlja od operacije nakon ozljede koljena i nada se povesti Brazilce prema vrhu na Svjetskom prvenstvu 2026.
Brighton je postigao dogovor s Borussijom Dortmund o povratku Pascala Großa (33). Riječ je o trajnom transferu njemačkog veznjaka. Groß se tako vraća u klub u kojem je proveo šest uspješnih sezona prije odlaska u Dortmund prošlog ljeta. Kod Nike Kovača je ove sezone igrao 16 utakmica i dvaput asistirao.