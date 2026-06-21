UŽIVO Tunis - Japan: Jubilarna 1000. utakmica u povijesti SP-a

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Tunis je na najgori mogući način počeo svoj sedmi nastupa na Svjetskom prvenstvu, poraz od Švedske 5-1, što je dovelo do otkaza Sabrija Lamouchija nakon svega pet utakmica na klupi. Renard, koji sada vodi treću različitu naciju na trećem uzastopnom Svjetskom prvenstvu, već je jednom šokirao svijet kada je sa Saudijskom Arabijom pobijedio Argentinu u Kataru.

Japan je u prvom kolu dvaput zaostajao protiv Nizozemske, ali je golom Daichija Kamade u 89. minuti spasio dramatičan remi 2-2. Iako su Samurajski plavi razočarani što su osvojili samo bod, povijest ide njima u prilog, pobijedili su u pet od prethodnih šest susreta s Tunisom, uključujući i posljednji međusobni susret 2023. u Kobeu.