UŽIVO Turska - Hrvatska U-21: Olićeva Hrvatska otvara novi ciklus na paklenom gostovanju

OLIĆEV OPTIMIZAM

Unatoč snazi protivnika i očekivanoj vrućoj atmosferi, izbornik Ivica Olić u Trabzon je stigao s velikom dozom optimizma. Reprezentacija je imala rijedak luksuz odraditi tjedan dana zajedničkih priprema, što je Olić nazvao "snom svakog trenera".

- Imali smo luksuz da smo u ovom ciklusu imali samo jednu utakmicu i odradili smo pet kvalitetnih treninga. Došli smo u Trabzon u nedjelju navečer, čime smo dobili još jedan dodatni dan za pripremu - izjavio je Olić za službene stranice HNS-a.

- Radujem se prvoj kvalifikacijskoj utakmici, dobro smo se pripremili. Vjerujem u ovu ekipu, vjerujem u našu kvalitetu i idemo po pobjedu ovdje u Turskoj.

Dobre pripreme donekle je poremetila ozljeda krilnog napadača Osijeka Filipa Živkovića, koji se vratio u klub i neće konkurirati za susret. Ipak, ostatak kadra je spreman, a Olić je posebno zadovoljan novim licima koja donose dodatnu širinu.

U momčad se vratio stoper HSV-a Luka Vušković, kojeg izbornik vidi kao stožernog igrača obrane, a kao šlag na tortu ove generacije istaknuo je trojicu igrača iz inozemnih klubova: vratara Anthonyja Pavlešića, braniča Tea Barišića i debitanta u napadu, Leona Grgića.

Nakon gostovanja u Turskoj, mlade "vatrene" 14. listopada čeka domaći ogled protiv Ukrajine, koja je kvalifikacije već otvorila uvjerljivom pobjedom kod Litve 4-0. Jasno je da u ovako izjednačenoj skupini svaki bod, a posebno onaj osvojen na teškom gostovanju, ima težinu.