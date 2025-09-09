UŽIVO Turska - Hrvatska U-21: Olićeva Hrvatska otvara novi ciklus na paklenom gostovanju

Mladi "vatreni" pod vodstvom Ivice Olića kreću u kvalifikacije za EP 2027. Prvi izazov: Turska s pojačanjima iz A selekcije! Hoće li Olić uspjeti? Prijenos na MAXSport 1
Utakmica iz Trabzona izravno će se prenositi na kanalu MAXSport 1.
Unatoč snazi protivnika i očekivanoj vrućoj atmosferi, izbornik Ivica Olić u Trabzon je stigao s velikom dozom optimizma. Reprezentacija je imala rijedak luksuz odraditi tjedan dana zajedničkih priprema, što je Olić nazvao "snom svakog trenera".
- Imali smo luksuz da smo u ovom ciklusu imali samo jednu utakmicu i odradili smo pet kvalitetnih treninga. Došli smo u Trabzon u nedjelju navečer, čime smo dobili još jedan dodatni dan za pripremu - izjavio je Olić za službene stranice HNS-a.
- Radujem se prvoj kvalifikacijskoj utakmici, dobro smo se pripremili. Vjerujem u ovu ekipu, vjerujem u našu kvalitetu i idemo po pobjedu ovdje u Turskoj.
Dobre pripreme donekle je poremetila ozljeda krilnog napadača Osijeka Filipa Živkovića, koji se vratio u klub i neće konkurirati za susret. Ipak, ostatak kadra je spreman, a Olić je posebno zadovoljan novim licima koja donose dodatnu širinu.
U momčad se vratio stoper HSV-a Luka Vušković, kojeg izbornik vidi kao stožernog igrača obrane, a kao šlag na tortu ove generacije istaknuo je trojicu igrača iz inozemnih klubova: vratara Anthonyja Pavlešića, braniča Tea Barišića i debitanta u napadu, Leona Grgića.
Nakon gostovanja u Turskoj, mlade "vatrene" 14. listopada čeka domaći ogled protiv Ukrajine, koja je kvalifikacije već otvorila uvjerljivom pobjedom kod Litve 4-0. Jasno je da u ovako izjednačenoj skupini svaki bod, a posebno onaj osvojen na teškom gostovanju, ima težinu.
Iako je ždrijeb skupine H, u kojoj se uz Hrvatsku i Tursku nalaze još Ukrajina, Mađarska i Litva, mogao biti i teži, put do Eura bit će sve samo ne lagan. Prvoplasirane momčadi idu izravno na završnicu, dok drugoplasirane čeka neizvjesnost baraža. Da je skupina iznimno konkurentna, potvrdio je i sam izbornik Olić, istaknuvši da osim Litve "sve ostale reprezentacije vide svoju priliku".
Poseban izazov predstavlja Turska, koja u kvalifikacije ulazi s ogromnim ambicijama i, što je još važnije, s nevjerojatnim pojačanjima. Naime, izbornik turske A reprezentacije Vincenzo Montella u svoju je vrstu pozvao čak šestoricu igrača s pravom nastupa za U-21 selekciju. Iako se najveće zvijezde poput Arde Gülera (Real Madrid) i Kenana Yildiza (Juventus) vjerojatno neće "spuštati" među mlade, prema informacijama iz Turske, četvorica bi mogla zaigrati protiv Hrvatske.
Radi se o igračima koji već sada imaju značajnu ulogu u jakim europskim klubovima:
Can Uzun: Ofenzivni veznjak Eintrachta iz Frankfurta, procijenjen na 18 milijuna eura, koji je sezonu u Bundesligi otvorio furiozno.
Yusuf Akcicek: Stoper za kojeg je saudijski Al Hilal ovog ljeta platio čak 22 milijuna eura.
Demir Ege Tikmaz: Talentirani igrač Bešiktaša.
Deniz Gül: Napadač kojeg je Porto doveo iz Hammarbyja za 4,5 milijuna eura.
Samo ova četvorka vrijedi gotovo 40 milijuna eura, čime turska momčad, i bez njih procijenjena na 42,4 milijuna eura, postaje znatno skuplja i potentnija od hrvatske, čija je vrijednost prema Transfermarktu oko 37,25 milijuna eura.
Prošli kvalifikacijski ciklus ostavio je gorak okus. Nakon tri uzastopna plasmana na Euro, mladi Vatreni su u dodatnim kvalifikacijama šokantno ispali od Gruzije nakon raspucavanja jedanaesteraca. Taj neuspjeh postavio je jasan imperativ pred Olića i njegove nove izabranike: ovaj put mora bolje.