UŽIVO Turska - Paragvaj: Obje momčadi s nula bodova ulaze u ovaj susret. Stigli su sastavi...

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Turska je iznenađujuče izgubila od Australije u prvom kolu (2-0), a Paragvaj je doživio potop od SAD-a (4-1) tako da obje momčadi traže prve bodove na Svjetskom prvenstvu. Europska momčad je favorit na papiru i mora prebroditi šok iz prvog gola.

Nije Turska dobro izgledala protiv Australije, a na SP je stigla s velikim očekivanjima. Iako su imali preko 70 posto posjeda protiv Australije, nisu iskoristili šanse i Australci su ih kaznili. Briljirao je u toj utakmici golman Australaca i Turska se našla s neočekivanih nula bodova na startu Mundijala. Mlada zvijezda Arda Güler mora povesti momčad do prve pobjede.

Paragvaj kao da nije došao na prvo poluvrijeme protiv SAD-a. Domaćin ih je pregazio, zabio tri komada i odmah riješio pitanje pobjednika. Zabili su Paragvajci gol u nastavku, ali nisu ugrozili veliko vodstvo Amerike. Sada imaju priliku popraviiti dojam i doći do prvih bodova, ali moraju drastično promijeniti pristup.