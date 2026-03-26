UŽIVO Turska - Rumunjska: Bitka za finale baraža za SP 26'!

NAJAVA

Kreće ludnica u doigravanju za Svjetsko prvenstvo! Prvi dvoboj današnjeg dana odigrat će Turska i Rumunjska u Istanbulu od 18 sati.

Turci su odigrali vrlo dobre kvalifikacije i sa 13 bodova završili drugi u skupini E, iza Španjolske. U šest utakmica su izgubili samo od Španjolske (0-6), a u drugoj utakmici s europskim prvakom su odigrali remi (2-2). Iza su ostali Gruzija i Bugarska, koje je Turska pobijedila u sve četiri utakmice.

Uzdaju se Turci u svoje najveće zvijezde - Realovog Ardu Gulera i Juventusovog Kenana Yildiza. Ipak, tu su i drugi kvalitetni igrači poput Calhanoglua iz Intera, Kardiouglua iz Brightona, Kramarićevog suigrača Kabaka...

S druge strane - Rumunji! Oni su u kvalifikacijskoj skupini završili treći, iza Austrije i Bosne i Hercegovine. Osvojili su 13 bodova u osam utakmica, a iza su ostali Cipar i San Marino. Nastup u baražu osigurali su nastupima u Ligi nacija, gdje su osvojili skupinu 2 u C diviziji s maksimalnih 18 bodova, ispred Kosova, Cipra i Litve.

Prema Transfermarktu vrijede 96 milijuna eura, a najvrijedniji eksponati su Tottenhamov Dragusin i Rayov Ratiu. Rumunjska se borila s Bosnom i Hercegovinom za drugo mjesto u kvalifikacijskoj skupini, ali poraz u Zenici (3-1) ostavio ju je na trećoj poziciji.

Pobjednik ovog dvoboja ide na pobjednika dvoboja utakmice Slovačka - Kosovo.

Utakmica se igra u Istanbulu, prijenos je na Sport Klubu 1, a sudac je Francois Letexier.