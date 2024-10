UŽIVO U19 Salzburg - Dinamo: Lokosi poveli protiv Minska, izašao sastav juniora 'modrih'

NAJAVA UTAKMICE

Juniori Dinama nastavljaju svoj put u Ligi prvaka mladih, a nakon poraza od Bayerna (1-2) i pobjede nad Monacom (1-0) odmjerit će snage s Red Bull Salzburgom.

Trener Dinamovih juniora, Ivica Banović, rekao je kako momčad nije u problemima s ozljedama i to je razlog za optimizam uoći trećeg kola LP-a.

- Nitko ne nedostaje, svi su zdravi i to nas veseli i svakako nam daje optimizam pred ovu utakmicu. Salzburg je fizički jako moćan, trkački moćan. Strahovito su brzi, poput Monaca, igraju jako okomito, uvijek gledaju prema naprijed s puno utrčavanja u dubinu, pa ćemo na to morati posebno pripaziti. Također, vole igrati visoki presing i naprijed idu čovjek na čovjeka, pa s obzirom na to očekujem vrlo otvorenu utakmicu - najavio je Banović, a zatim komentirao protivnika...

- Mislim da se ne može pogriješiti kad klub ima svrhu i identifikaciju poput Salzburga. Oni se identificiraju s direktnim, vertikalnim i napadačkim nogometom. Imaju financijska sredstva koja vrlo pametno ulažu i za svako godište koje imaju u akademiji dovode profile igrača koji mogu odgovoriti njihovim zahtjevima. To su trkački moćni igrači koji ne moraju biti tehnički maksimalno potkovani, ali po pitanju fizičke moći su u granicama genijalnosti. Drže se svog plana, doveli su nevjerojatno velik broj igrača, da sad ne spominjem i okruženje akademije koja se bavi igračima 24 sata dnevno i pazi se na spavanje, prehranu i na sve detalje. Iz te akademije ne izlaze samo vrhunski nogometaši već vrhunski sportaši općenito, ali i vrhunski ljudi - rekao je.