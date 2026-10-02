UŽIVO Ukrajina - Hrvatska: 'Vatreni' su osigurali Euro, a izbornik Olić ima priliku rotirati

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Hrvatska U-21 večeras od 18 sati gostuje kod Ukrajine u Miškolcu, gdje će na DVTK stadionu odigrati pretposljednju utakmicu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. godine. Izabranici Ivice Olića već su riješili pitanje plasmana na završni turnir, pa će posljednje dvije utakmice odigrati bez imperativa osvajanja bodova.

Plasman na Euro Hrvatska je potvrdila nakon pobjede 3-1 protiv Mađarske u Varaždinu, čime je dva kola prije kraja osigurala jedno od mjesta koja vode na završni turnir. Europsko prvenstvo U-21 održat će se od 16. lipnja do 3. srpnja 2027. u Albaniji i Srbiji.

Mladi 'vatreni' trenutačno drže vrh skupine H sa 16 bodova iz šest utakmica. Ukrajina je treća s devet bodova, iza Turske koja ih ima 12. Hrvatska je pritom bez poraza u posljednjih 14 susreta, a protiv Ukrajine će pokušati nastaviti taj niz.

Domaćin još uvijek ima razlog za borbu za bodove jer se nalazi u konkurenciji za drugo mjesto. Hrvatska i Ukrajina već su se susrele u ovim kvalifikacijama, a Olićeva momčad tada je u Velikoj Gorici slavila 1-0 pogotkom Leona Grgića.

Utakmica u Miškolcu počinje u 18 sati, a prijenos je na MAXSportu 1. Nakon gostovanja kod Ukrajine Hrvatskoj ostaje još susret protiv Litve, koji će 6. listopada zaključiti njezin kvalifikacijski ciklus.