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UŽIVO Urugvaj - Španjolska 0-0, Zelenortski O. - Saudijska A. 0-0: Počinju utakmice u skupini H

Piše Issa Kralj,
UŽIVO Urugvaj - Španjolska 0-0, Zelenortski O. - Saudijska A. 0-0: Počinju utakmice u skupini H
Foto: Bernadett Szabo

Od 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu igraju se posljednje utakmice 3. kola skupine H. Španjolcima i Urugvajcima prolazak je zagarantiran dok Zelenortski Otoci prijete Hrvatskoj u poretku najbolje trećeplasiranih

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3. kolo SP-a 2.00 , SP SAD, Kanada i Meksiko
Urugvaj
0 : 0
Španjolska
Sortiranje događaja
2'

Španjolci su odmah na početku u prilici! Jamal je krenuo u kontru i dodao po strani do Oyarzabala koji se odlučio na šut. Lopta je promijenila smjer i otišla u vanjsku stranu urugvajske mreže.

1'

Počeli su susreti u skupini H. Uoči početka održana je minuta šutnje za sve poginule u potresu u Venezueli. 

POČETNE POSTAVE

Stigle su početne postave za obje utakmice. 

Urugvaj: Muslera - Varela, Caceres, Olivera, Sanabria - Bentancur, Ugarte - Canobbio, Valverde, Araujo - Nunez

Španjolska: Simon - Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Pedri, Rodri, Merino - Yamal, Oyarzabal, Baena

POČETNE POSTAVE ZELENORTSKI OTOCI - SAUDIJSKA ARABIJA
NAJAVA

U zadnjem trećem kolu grupne faze u skupini H susreću se Urugvaj i Španjolska te Zelenortski otoci i Saudijska Arabija. Obje utakmice igraju se s početkom u 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu, a prijenos je na HRT 2 i platformi HRTi. 

Aktualni europski prvaci Španjolci su prvi u skupinis četiri boda (remizirali su s Zelenortskim Otocima i pobijedili Suadijsku Arabiju) te su kao prvi u skupini osigurali prolazak dalje. Njihov protivnik Urugvaj je drugi, s dva boda. Na trećem mjestu je jedna od senzacija ovog Svjetskog prvenstva Zelenortski Otoci s jednako toliko bodova. 

Oni pak traže pobjedu nad Saudijskom Arabijom koja je posljednja s jednim bodom. Vozinha i ostatak momčadi prijete i Hrvatskoj, u poretku najbolje trećeplasiranih reprezentacija. 
 

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