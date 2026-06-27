UŽIVO Urugvaj - Španjolska 0-0, Zelenortski O. - Saudijska A. 0-0: Počinju utakmice u skupini H

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U zadnjem trećem kolu grupne faze u skupini H susreću se Urugvaj i Španjolska te Zelenortski otoci i Saudijska Arabija. Obje utakmice igraju se s početkom u 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu, a prijenos je na HRT 2 i platformi HRTi.

Aktualni europski prvaci Španjolci su prvi u skupinis četiri boda (remizirali su s Zelenortskim Otocima i pobijedili Suadijsku Arabiju) te su kao prvi u skupini osigurali prolazak dalje. Njihov protivnik Urugvaj je drugi, s dva boda. Na trećem mjestu je jedna od senzacija ovog Svjetskog prvenstva Zelenortski Otoci s jednako toliko bodova.

Oni pak traže pobjedu nad Saudijskom Arabijom koja je posljednja s jednim bodom. Vozinha i ostatak momčadi prijete i Hrvatskoj, u poretku najbolje trećeplasiranih reprezentacija.

