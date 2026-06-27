Od 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu igraju se posljednje utakmice 3. kola skupine H. Španjolcima i Urugvajcima prolazak je zagarantiran dok Zelenortski Otoci prijete Hrvatskoj u poretku najbolje trećeplasiranih
UŽIVO Urugvaj - Španjolska 0-0, Zelenortski O. - Saudijska A. 0-0: Počinju utakmice u skupini H
Španjolci su odmah na početku u prilici! Jamal je krenuo u kontru i dodao po strani do Oyarzabala koji se odlučio na šut. Lopta je promijenila smjer i otišla u vanjsku stranu urugvajske mreže.
Počeli su susreti u skupini H. Uoči početka održana je minuta šutnje za sve poginule u potresu u Venezueli.
Stigle su početne postave za obje utakmice.
Urugvaj: Muslera - Varela, Caceres, Olivera, Sanabria - Bentancur, Ugarte - Canobbio, Valverde, Araujo - Nunez
Španjolska: Simon - Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Pedri, Rodri, Merino - Yamal, Oyarzabal, Baena
U zadnjem trećem kolu grupne faze u skupini H susreću se Urugvaj i Španjolska te Zelenortski otoci i Saudijska Arabija. Obje utakmice igraju se s početkom u 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu, a prijenos je na HRT 2 i platformi HRTi.
Aktualni europski prvaci Španjolci su prvi u skupinis četiri boda (remizirali su s Zelenortskim Otocima i pobijedili Suadijsku Arabiju) te su kao prvi u skupini osigurali prolazak dalje. Njihov protivnik Urugvaj je drugi, s dva boda. Na trećem mjestu je jedna od senzacija ovog Svjetskog prvenstva Zelenortski Otoci s jednako toliko bodova.
Oni pak traže pobjedu nad Saudijskom Arabijom koja je posljednja s jednim bodom. Vozinha i ostatak momčadi prijete i Hrvatskoj, u poretku najbolje trećeplasiranih reprezentacija.