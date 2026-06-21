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UŽIVO Urugvaj - Zelenortski O.: Vozinha uz podršku mame na tribinama po novo iznenađenje

Piše Josip Tolić,
UŽIVO Urugvaj - Zelenortski O.: Vozinha uz podršku mame na tribinama po novo iznenađenje
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Urugvaj i Zelenortski Otoci u Miamiju igraju drugo kolo skupine H, a Urugvaj pobjedom može napraviti velik korak prema osmini finala. Sve četiri momčadi skupine trenutačno imaju po bod, Urugvaj nakon remija 1-1 sa Saudijskom Arabijom, a Zelenortski Otoci nakon senzacionalnih 0-0 protiv Španjolske

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2. KOLO SKUPINE H 0.00 , SP SAD, Kanada i Meksiko
Urugvaj
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Zelenortski otoci
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Urugvaj (4-2-3-1): Muslera - Varela, Caceres, Olivera, Sanabria - Ugarte, Bentancur - Cannobio, Valverde, Araujo - Vinas

Zelenortski Otoci (4-1-4-1): Vozinha - Moreira, Pico, Diney, Cabral - Lenini - Arcanjo, Mendes, Monteiro, Rodrigues - Tavares

NAJAVA

Urugvaj može napraviti značajan korak prema osmini finala Svjetskog prvenstva ako u nedjelju u Miamiju pobijedi Zelenortske Otoke.

'La Celeste' u susret ulazi s prvog mjesta skupine H nakon remija 1-1 sa Saudijskom Arabijom, no izbornik Bielsa ima razloga za brigu jer je momčad veći dio te utakmice djelovala bezopasno u napadu i stvarala prilike uglavnom iz prekida.

Urugvaj je u posljednjih osam utakmica čak sedam puta zabio gol ili manje, što ne ulijeva veliko optimizam pred nastavak turnira.

Zelenortski Otoci s druge strane stižu u sjajnom raspoloženju nakon što su u prvom kolu zadržali Španjolsku na 0-0, jednom od najvećih iznenađenja dosadašnjeg prvenstva. Glavni junak tog susreta bio je 40-godišnji vratar Vozinha, koji je obranio sedam udaraca i postao prava senzacija turnira. A na ovu mu je utakmicu iz domovine stigla i majka.

Iako se Urugvaj smatra jasnim favoritom susreta, dvostruki svjetski prvak na posljednjem prvenstvu u Kataru nije uspio proći skupinu, pa navijači ipak imaju razloga za oprez.

Sve četiri momčadi skupine H trenutačno imaju po bod, što znači da bi pobjeda u nedjelju jednoj od momčadi otvorila gotovo siguran put dalje na turniru.

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