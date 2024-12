UŽIVO Usik - Fury 2: Babićev bivši protivnik slavio nakon kontroverzne odluke sudaca

ŠTO SU REKLI UOČI BORBE?

Fury je rekao kako je bio neozbiljan u prvoj borbi protiv Usika.

- Više sam se glupirao nego bilo koji drugi boksač u tako važnom meču. To mi je uzelo puno koncentracije uzelo. Sada moram više razmišljati o pobjedi. Previše sam se zezao u ringu. Nisam izgubio zato što je on dobro bacao udarce. Više je do toga da sam bio iscrpljen. Bacao sam udarce, a nisam razmišljao o tome što radim. On nije bio toliko dobar koliko sam ja griješio - najavio je Fury, a Usik uzvratio...

- Nisam završio prvu borbu protiv Furyja. Ako ću imati prilike za nokautirati ga u revanšu, uzet ću je.