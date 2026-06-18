UŽIVO Uzbekistan - Kolumbija. Cannavaro traži senzaciju za kraj prvog kola na Mundijalu

NAJAVA

Za kraj prvog kruga Svjetskog nogometnog prvenstva od 4 sata ujutro po hrvatskom vremenu u Mexico Cityju ili Ciudad de Méxicu u skupini L igraju Uzbekistan i Kolumbija.

Uzbekistanska nogometna reprezentacija jedna je od četiri nacionalne vrste koje će debitirati na Svjetskom prvenstvu. “Bijeli vukovi”, kako ih zovu, nastali su raspadom SSSR-a 1992. Pahtakor Taškent bio je najpoznatiji uzbekistanski klub u vrijeme Sovjetskog Saveza, no 1979. dogodila se tragedija: avion s cijelom momčadi Pahtakora srušio se iznad Ukrajine. U nesreći su poginuli svi igrači i članovi stručnog stožera. Dekretom je određeno da klub ne može ispasti iz lige, čime je kroz godine sačuvan. Danas upravo igrači Pahtakora čine okosnicu reprezentacije, u kojoj je najveća zvijezda, barem među igračima, Abdukodir Husanov (22), suigrač Joška Gvardiola u Manchester Cityju.

Ipak, jedina veća zvijezda od stopera Husanova jest legendarni Fabio Cannavaro (52), nekadašnji trener Dinama. Preuzeo je momčad nakon što je već osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo. U uzbekistanskom nogometu postoje dvije nedodirljive legende. Prvi je umirovljeni Server Djeparov (43), koji je za reprezentaciju nastupio 128 puta, a drugi Eldor Šomurodov (30), najbolji strijelac u povijesti Uzbekistana s 44 gola u 91 nastupu. Svoju statistiku moći će poboljšati i na ovom prvenstvu jer je neizostavni član Cannavarove momčadi.

Vatreni Kolumbijci stižu na svoje sedmo Svjetsko prvenstvo, i to nakon što su propustili SP 2022. Nema tko nije bio zaljubljen u magiju tada mladog Jamesa Rodrígueza i ostatka družine 2014. godine, kada su dogurali do četvrtfinala, što im je i najbolji rezultat.

Kolumbija se na Svjetsko prvenstvo kvalificirala kao treća u iznimno teškim južnoameričkim kvalifikacijama. Na čelu reprezentacije od 2022. godine je argentinski stručnjak Néstor Lorenzo (60), koji je preporodio momčad. Pod njegovim vodstvom Kolumbija je ostvarila impresivan niz od 28 utakmica bez poraza, koji je prekinut tek u finalu Copa Américe 2024. godine protiv Argentine.

Prva “violina” današnje Kolumbije je Bayernov Luis Díaz, koji vrijedi 70 milijuna eura, a uz njega se kao najveća opasnost nameće Luis Suárez (30), napadač lisabonskog Sportinga. James Rodríguez je s 34 godine i dalje tu i spreman je da još jednom pokaže svoju magiju na najvećoj pozornici. Cijela momčad vrijedi oko 300 milijuna eura.

Poznata je i kolumbijska tragedija kada je branič Andrés Escobar zabio autogol na SP-u 1994. u utakmici protiv SAD-a, a po povratku u domovinu je ubijen, što se smatra jednim od najmračnijih događaja u povijesti nogometa. Također, jedini gol izravno iz kornera na Svjetskim prvenstvima postigao je Kolumbijac. Na svom prvom SP-u 1962. godine Marcos Coll je matirao legendarnog vratara Lava Jašina.