UŽIVO Varaždin - Dinamo: Gosti traže iskupljenje nakon Genka, a domaćini treće mjesto HNL-a

NAJAVA

Varaždin i Dinamo će od 15.00 sati odmjeriti snage na sjeveru Hrvatske u sklopu 23. kola HNL-a.

Dinamo je trenutačno vodeća ekipa prvenstva i tako će ostati zasigurno nakon ovog kola jer imaju pet bodova više od Hajduka koji u 17.45 igra Jadranski derbi s Rijekom. Varaždin je na četvrtoj poziciji i ima 32 boda kao trećeplasirana Rijeka. S pobjedom nad 'modrima' igrači Nikole Šafarića mogli bi privremeno biti na trećem mjestu, ovisno o tome kako će odigrati klub s Kvarnera.

Dinamo na zadnja dva susreta u Varaždinu nije slavio (1-1 i 2-2). Posljednji put 'modri' su u baroknom gradu pobijedili (1-0) 6. listopada 2024. u 9. kolu HNL-a. Pogodak odluke tad je zabio Juan Cordoba.