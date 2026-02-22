Obavijesti

OD 15 SATI

UŽIVO Varaždin - Dinamo: Gosti traže iskupljenje nakon Genka, a domaćini treće mjesto HNL-a

Piše Ivan Kužela,
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U 23. kolu HNL-a od 15.00 sati na Gradskom stadionu u Varaždinu istoimeni klub dočekat će trenutačnog lidera prvenstva Dinamo. Zadnja dva susreta ovih protivnika na sjeveru Hrvatske završila su izjednačeno

POČETNI SASTAVI

Varaždin (4-2-3-1): Zelenika - Posinković, Mladenovski, Lesjak, Boršić - Marina, Duvnjak - Latković, Mamić, Vuk - Mamut.

Dinamo (4-3-3): Livaković - Valinčić, Galešić, McKenna, Goda - Zajc, Mišić, Vidović - Bakrar, Beljo, Hoxha.

GDJE GLEDATI?

Utakmicu ćete moći gledati na MAXSport 1 kanalu.

NAJAVA

Varaždin i Dinamo će od 15.00 sati odmjeriti snage na sjeveru Hrvatske u sklopu 23. kola HNL-a. 

Dinamo je trenutačno vodeća ekipa prvenstva i tako će ostati zasigurno nakon ovog kola jer imaju pet bodova više od Hajduka koji u 17.45 igra Jadranski derbi s Rijekom. Varaždin je na četvrtoj poziciji i ima 32 boda kao trećeplasirana Rijeka. S pobjedom nad 'modrima' igrači Nikole Šafarića mogli bi privremeno biti na trećem mjestu, ovisno o tome kako će odigrati klub s Kvarnera.

Dinamo na zadnja dva susreta u Varaždinu nije slavio (1-1 i 2-2). Posljednji put 'modri' su u baroknom gradu pobijedili (1-0) 6. listopada 2024. u 9. kolu HNL-a. Pogodak odluke tad je zabio Juan Cordoba.

 

