UŽIVO Varaždin - Dinamo: Stigli su sastavi, 'modri' bez ijedne promjene u odnosu na Istru!

NAJAVA

Nogometaši Varaždina i Dinama sastaju se u 5. kolu HNL-a s početkom od 21 sat. Varaždinci imaju pet osvojenih bodova u četiri kola, dok su "modri" na maksimalnih 12. Trener domaćina Nikola Šafarić najavio je dvoboj.

- Naravno da respektiramo Dinamo i sigurno da su favoriti u utakmici. Imaju odličan početak sezone, nisu primili pogodak. Jedna nova momčad, gladna, fizički jako dobra, sa širinom tako da nas čeka jedna jako teška utakmica. Analizirajući ih, vidjeli smo da i oni imaju i dobre i loše strane, no kroz prijašnje utakmice nisu bili kažnjavani za neke svoje propuste - rekao je trener Varaždina i dodao:

- Budemo li mi opet hrabri kao što smo bili protiv Osijeka i Rijeke i ako nas malo pomazi sreća što se tiče tih vratnica i stativa možemo se nadati jednoj dobroj utakmici Varaždina i pozitivnom rezultatu koji ćemo sigurno tražiti.

S druge strane, Mario Kovačević ima samo riječi hvale za Varaždin.

- Varaždin je odlična ekipa, prošle godine su imali fenomenalan rezultat, ekipirali su se, otišao je samo Mitrovski, a sad imaju i širinu. Zadnja utakmica njihova protiv Rijeke je dobra da vide moji igrači kako su oni iskusna ekipa, možda ii najiskusnija u ligi, ali dobro smo ih analizirali i bit će zanimljiva utakmica - rekao je trener Dinama u najavi dvoboja i dodao:

- Razmišljamo ne samo da pobjeđujemo, nego da moramo igrati i najbolju utakmicu dosad da bude dobro protiv Varaždina. Bio sam sa Slaven Belupom u Varaždinu, volim navijače i cijenim tamo. Nema nekih drugih velikih emocija. Nikad nemam osobni motiv, ne idem ja tamo osobno.

Utakmicu sudi Mateo Erceg, a prijenos je na MAX Sportu 1.