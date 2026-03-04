Obavijesti

ČETVRTFINALE KUPA

UŽIVO Varaždin - Gorica: Borba prvoligaša za polufinale Kupa, stigli su sastavi momčadi

Susret Velike Gorice i Varaždina u 19. kolu SuperSport HNL | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Upravo je Gorica prošle sezone izbacila Varaždin nakon izvođenja jedanaesteraca u osmini finala Kupa. Momčad Nikole Šafarića ima priliku nakon 15 godina igrati polufinale Kupa

SASTAVI

Stigli su i sastavi momčadi!

Varaždin (4-2-3-1): Silić . Sikošek, Lesjak, Tepšić, Posinković - Duvnjak, Punčec - Canjuga, mamić, Vuk - Jurić

Gorica (4-2-3-1): Šahinović - Čabraja, Leš, Perić, Trontelj - Kavelj, Pozo - Epailly, Bakić, Bogojević - Erceg

NAJAVA UTAKMICE

Čak 15 godina u Varaždinu se nije igralo polufinale Hrvatskog nogometnog kupa. Ove sezone Varaždinci imaju jedinstvenu priliku tu negativnu tradiciju prekinuti. Prošle sezone Varaždinci su zaustavljeni u osmini finala, dok su pretprošle ispali od Hajduka u četvrtfinalu.

Danas u četvrtfinalu od 17 sati dočekuju Goricu, osmoplasiranu momčad HNL-a. Varaždin je pun samopouzdanja nakon što je za vikend u prvenstvu kod kuće odigrao 1-1 s favoriziranim Hajdukom. Bod momčadi iz "baroknoga grada" golčinom s 20-ak metara iskosa donio je Iuri Tavares, "varaždinski Rafael Leao", kako mu tepaju.

- Mnogo nam je značio pozitivan rezultat protiv Hajduka. U odličnoj atmosferi se pripremamo za Goricu. Igrat će samo oni koju su sto posto spremni. Teško je reći kakva će Gorica doći. Opasna je, digla se u formi i čeka nas teška utakmica. Mi želimo prolaz i to jedino važno - ističe Nikola Šafarić, trener Varaždina.

Njegovu momčad baš je momčad Marija Carevića prošle sezone izbacila nakon ruleta jedanaesteraca u osmini finala.

- Svaka utakmica je za sebe. Moramo biti maksimalno koncentrirani. Gorica nas je izbacila prošle godine iz Kupa, a sad im želimo vratiti - zaključio je Šafarić.

Kod Varaždina zbog ozljeda neće biti stasitog stopera Matea Baraća, veznjaka Silvija Ilinkovića i beka Frane Maglica, koji je prošle sezone bio jedan od ključnih igrača kluba sa sjevera Hrvatske, ali ga ove muče ozljede. Kod Gorice nedostaju bosanskohercegovački bek Elvir Duraković i Ivan Fiolić, nekadašnji hrvatski U-21 reprezentativac

(Ivan Tomašković)

