UŽIVO Varaždin - Gorica: Borba prvoligaša za polufinale Kupa, stigli su sastavi momčadi

NAJAVA UTAKMICE

Čak 15 godina u Varaždinu se nije igralo polufinale Hrvatskog nogometnog kupa. Ove sezone Varaždinci imaju jedinstvenu priliku tu negativnu tradiciju prekinuti. Prošle sezone Varaždinci su zaustavljeni u osmini finala, dok su pretprošle ispali od Hajduka u četvrtfinalu.

Danas u četvrtfinalu od 17 sati dočekuju Goricu, osmoplasiranu momčad HNL-a. Varaždin je pun samopouzdanja nakon što je za vikend u prvenstvu kod kuće odigrao 1-1 s favoriziranim Hajdukom. Bod momčadi iz "baroknoga grada" golčinom s 20-ak metara iskosa donio je Iuri Tavares, "varaždinski Rafael Leao", kako mu tepaju.

- Mnogo nam je značio pozitivan rezultat protiv Hajduka. U odličnoj atmosferi se pripremamo za Goricu. Igrat će samo oni koju su sto posto spremni. Teško je reći kakva će Gorica doći. Opasna je, digla se u formi i čeka nas teška utakmica. Mi želimo prolaz i to jedino važno - ističe Nikola Šafarić, trener Varaždina.

Njegovu momčad baš je momčad Marija Carevića prošle sezone izbacila nakon ruleta jedanaesteraca u osmini finala.

- Svaka utakmica je za sebe. Moramo biti maksimalno koncentrirani. Gorica nas je izbacila prošle godine iz Kupa, a sad im želimo vratiti - zaključio je Šafarić.

Kod Varaždina zbog ozljeda neće biti stasitog stopera Matea Baraća, veznjaka Silvija Ilinkovića i beka Frane Maglica, koji je prošle sezone bio jedan od ključnih igrača kluba sa sjevera Hrvatske, ali ga ove muče ozljede. Kod Gorice nedostaju bosanskohercegovački bek Elvir Duraković i Ivan Fiolić, nekadašnji hrvatski U-21 reprezentativac

(Ivan Tomašković)