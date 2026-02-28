UŽIVO Varaždin - Hajduk: Stigli su sastavi! Splićani mogu opet doći na dva boda manje od vrha

NAJAVA

Nakon dva teška poraza i sedam primljenih golova, Varaždin u subotu od 17.45 sati dočekuje Hajduk s imperativom prekida crne serije. S druge strane, Splićani stižu u barokni grad na krilima triju uzastopnih pobjeda i s jasnim ciljem nastavka lova na vrh tablice.

Iako forma sugerira da su gosti izraziti favoriti, oba trenera u najavi su bila vrlo oprezna, a pune tribine Gradskog stadiona "Anđelko Herjavec" jamče pravu nogometnu feštu. Tradicija je, pak, na strani domaćina - Hajduk u Varaždinu nije slavio od 2023. godine.

U varaždinskom taboru upaljen je alarm. Porazi od Rijeke i Dinama ostavili su traga, a trener Nikola Šafarić svjestan je da njegova momčad mora pokazati sasvim drugo lice. Posebno ga brinu oscilacije u igri, koje su bile kobne u prethodnim susretima.

​- U posljednje dvije utakmice nismo bili dobri. Protiv Rijeke smo skoro cijelu utakmicu odigrali loše, a protiv Dinama jedno poluvrijeme bilo je dobro, dok smo u drugom stali. Nadam se da ćemo ovu utakmicu svih 90 minuta odigrati na razini. Ako budemo imali loš dan ili crne rupe, bit ćemo kažnjeni i toga moramo biti svjesni - poručio je Šafarić.

Strateg Varaždinaca s velikim respektom govori o protivniku, ističući kako je povratak kapetana Marka Livaje podigao Hajdukovu igru na višu razinu. No, opasnost ne vidi samo u njemu.

​- Hajduk ove sezone više djeluje kao momčad koja onda izbaci pojedince, a tu su i Šego i Pukštas. Također, doveli su Marešića koji je jedan od najboljih stopera lige. Ušli su u pozitivan niz, pobjeđuju i primaju malo golova.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Dodatnu glavobolju Šafariću stvara i dugačak popis ozlijeđenih i kartoniranih igrača. U subotu neće moći računati na Luku Škaričića, Silvija Ilinkovića, Matea Baraća, Franu Maglicu i Mateja Vuka.

Iako Hajduk u Varaždin dolazi kao favorit, trener Gonzalo Garcia daleko je od euforije. Španjolski stručnjak, koji se na konferenciji za medije borio s kašljem zbog promjene temperature, upozorava da njegova momčad ne smije upasti u zamku samouvjerenosti.

​- Varaždin je dobro organizirana momčad, klub marljivo radi. Uvijek je teško igrati s njima, fizički su snažni, agresivni, blizu vas u obrani. Ništa nam ne garantira uspjeh - jasan je bio Garcia.

Osvrnuo se i na težak poraz Varaždinaca od Dinama, naglasivši kako rezultat nije realan pokazatelj snage.

​- Istina je da je u prvom poluvremenu Varaždin mogao zabiti nekoliko puta. Da je zabio, to bi bila drukčija utakmica. No Dinamu ne treba puno šansi da zabiju. To po mojem mišljenju nije pokazalo slabost Varaždina, nego snagu Dinama.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Najveće iznenađenje Garcia je pripremio odabirom igrača. Unatoč pravilu da se pobjednička momčad ne mijenja, odlučio se na čak četiri promjene u početnoj postavi. Luku Hodaka se očekuje na desnom beku umjesto suspendiranog Sigura, dok će se u napad vratiti Rebić. No, ključne promjene događaju se u obrani i vezi.

Dario Marešić, asistent za pobjednički gol protiv Rijeke, trebao bi krenuti od prve minute, a najintrigantniji potez je selidba Filipa Krovinovića na klupu nakon sedam uzastopnih utakmica u prvih 11.

Njegovo mjesto u tandemu s Guillamonom zauzet će Adrion Pajaziti, igrač od kojeg se očekuje da donese novu energiju i okomitost. Garcia očito smatra da su Guillamon i Krovinović preslični tipovi igrača te da protiv čvrstih suparnika teško rade prevagu, pa je odlučio riskirati s Pajazitijem koji je prilike dosad dobivao na kapaljku.