UŽIVO Varaždin - Istra: Ljepotica za početak kola. Oba su kluba uzeli bodove Hajduku u sezoni

NAJAVA UTAKMICE

Šesto kolo HNL-a započinje susretom Varaždina i Istre na sjeveru Hrvatske. Momčad Nikole Šafarića sjajno je ušla u novu sezonu i nakon pet kola zauzima drugo mjesto HNL-a s 12 bodova i četiri pobjede. Isti učinak ima i Osijek, koji je zabio gol više (12 naspram 11) i zahvaljujući gol razlici sjedi na vrhu prvenstva.

S druge strane, Istra je u novoj sezoni imala mješovite rezultate. Sezonu su započeli pomalo razočaravajućim porazom od Lokomotive (2-3) u Puli, da bi zatim osvojili bod na Poljudu protiv Hajduka (2-2). Momčad Javiera Cabella prenijela je dobru formu i slavila protiv Slavena (3-0) u trećem kolu, a u četvrtom je izgubila regionalni derbi protiv Rijeke (2-3) na Rujevici. Međutim, u petom kolu Istra je uzela bod aktualnom prvaku Dinamu u još jednoj golijadi (2-2).

Istra je, dakle, u novoj sezoni već odmjerila snage s Dinamom, Hajdukom i Istrom, u kojima je uzela dva boda uz gol razliku 6-7.

Ono što Puljanima možda baš ne ide u prilog jest podatak kako je i Varaždin već igrao s "velikom trojkom" HNL-a, uz fantastičan učinak od šest bodova i gol razlikom 5-5.



Nakon četiri pobjede u prvih pet kola SuperSport HNL-a, Varaždin ponovno izlazi na teren. U barokni grad stiže Istra 1961, a momčad Nikole Šafarića želi nastaviti odličan niz i potvrditi da visoko mjesto na ljestvici nije slučajnost. Upravo zato Šafarić od svoje momčadi traži još jednu ozbiljnu i koncentriranu predstavu.

- Istra se pokazala kao poletna momčad koja uživa u nogometu, ima dobar spoj mladosti i iskustva, igra dobar nogomet, zna što želi i sigurno da nas čeka još jedna zahtjevna utakmica. Ipak, nadam se da ćemo mi ponovno odgovoriti na sve zahtjeve utakmice i biti na razini kao dosad - rekao je Šafarić uoči Istre, dok je njegov kolega na klupi Puljana rekao...

- Po mojem mišljenju Varaždin je ponajbolja momčad lige, a rezultati su potvrda tome. Čeka nas vrlo zahtjevna utakmica, tim prije što oni kod kuće igraju vrlo moćno. Upisali su četiri pobjede, od toga tri kod kuće, s Hajdukom, Rijekom, Rudešom. Moramo biti maksimalno koncentrirani i raditi stvari koje smo do sada radili, dakle puno trke, borbe, energije za nadigravanje