Obavijesti

Sport

Komentari 1
OD 20.00 SATI

UŽIVO Varaždin - Jablonec: Česi kao prva prepreka za Europu

Piše 24sata,
UŽIVO Varaždin - Jablonec: Česi kao prva prepreka za Europu
Varaždin: Kvalifikacija utakmica za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu, NK Varaždin - Santa Clara | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Varaždin europski put započinje protiv češkog Jabloneca u 2. pretkolu Konferencijske lige. Momčad Nikole Šafarića očekuje ozbiljan ispit protiv iskusnog češkog prvoligaša

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
2. pretkolo Konferencijske lige 20.00 , Varaždin
Varaždin
:
Jablonec
Sortiranje događaja
NAJAVA

Varaždin europski put započinje dvobojem protiv češkog Jabloneca u 2. pretkolu Konferencijske lige. Momčad Nikole Šafarića čeka zahtjevan ispit protiv suparnika s bogatim iskustvom igranja u europskim natjecanjima i prepoznatljivim češkim stilom igre. Varaždinci će pokušati iskoristiti prednost domaćeg terena, nametnuti svoj ritam i ostvariti rezultat koji bi im dao dobre izglede uoči uzvrata.

Jablonec je momčad koja godinama predstavlja stabilnog prvoligaša u Češkoj te je poznata po čvrstoj i organiziranoj igri. Varaždin će morati biti maksimalno koncentriran u oba smjera, ali hrvatski predstavnik u europski dvoboj ulazi s vjerom da može parirati favoriziranom protivniku i izboriti prolazak u iduću fazu kvalifikacija.

Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026