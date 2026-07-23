UŽIVO Varaždin - Jablonec: Česi kao prva prepreka za Europu

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Varaždin europski put započinje dvobojem protiv češkog Jabloneca u 2. pretkolu Konferencijske lige. Momčad Nikole Šafarića čeka zahtjevan ispit protiv suparnika s bogatim iskustvom igranja u europskim natjecanjima i prepoznatljivim češkim stilom igre. Varaždinci će pokušati iskoristiti prednost domaćeg terena, nametnuti svoj ritam i ostvariti rezultat koji bi im dao dobre izglede uoči uzvrata.

Jablonec je momčad koja godinama predstavlja stabilnog prvoligaša u Češkoj te je poznata po čvrstoj i organiziranoj igri. Varaždin će morati biti maksimalno koncentriran u oba smjera, ali hrvatski predstavnik u europski dvoboj ulazi s vjerom da može parirati favoriziranom protivniku i izboriti prolazak u iduću fazu kvalifikacija.