UŽIVO Varaždin - Lokomotiva: Borba za Europu, domaćini pobjedom osiguravaju plasman

Momčad Nikole Šafarića trenutačno bježi Lokomotivi šest bodova. Varaždinci utakmicu dočekuju nakon dva uzastopna poraza od Dinama i Hajduka, ali uz povratak kapetana Olivera Zelenike te Punčeca i Jurića u sastav. Zbog kartona otpada Mladenovski, dok je Škaričić izvan stroja zbog operacije.

- Želimo pobjedom osigurati svoj status. Rezultati pokazuju da radimo dobro i vjerujem da će publika prepoznati važnost trenutka - rekao je Šafarić u najavi.

S druge strane, Lokomotiva traži prekid negativnog niza. Zagrepčani na gostovanje stižu nakon poraza od Rijeke (3-0). Trener Nikica Jelavić ne može računati na suspendirane braniče Marka Pajača i Blaža Boškovića, što stvara probleme u zadnjoj liniji.

- Pripremili smo se za Varaždin i očekujem puno agresivniju Lokomotivu nego u prošlom kolu. Idemo po dobar rezultat - poručio je Jelavić.

Eventualni remi ili pobjeda Lokomotive ostavili bi borbu za četvrto mjesto otvorenom, dok sva tri boda Varaždinu znače povijesni povratak u Europu.