UŽIVO Varaždin - Osijek 1-0 Domaćini imaju rano vodstvo!

NAJAVA

U prvoj utakmici 21. kola sastaju se Varaždin i Osijek. Momčad Željka Sopića nalazi se na dnu tablice s 17 bodova dok je Varaždin četvrti s 29 bodova.

Utakmica se igra u Varaždinu na stadionu Varteks. Susret kreće u 15 sati uz prijenos na HRT 2 i MaxSport 1. Glavni sudac je Mateo Erceg.