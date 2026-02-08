Obavijesti

PRIJENOS IZ VARAŽDINA

UŽIVO Varaždin - Osijek 1-0 Domaćini imaju rano vodstvo!

Piše Issa Kralj,
Varaždin i Osijek sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U prvoj utakmici 21. kola sastaju se Varaždin i Osijek. Utakmica se igra u Varaždinu na stadionu Varteks. Susret kreće u 15 sati uz prijenos na HRT 2 i MaxSport 1

Live
21. kolo HNL-a 15:00 , Stadion Varteks
Varaždin
10' Vuk
1 : 0
Osijek
Sortiranje događaja
10'

Gool! Zabio je Matej Vuk za rano vodstvo domaćina. Lijepa akcija domaćina, započeo ju je Maglica koji je dodao za Latkovića koji je uočio Vuka.

6'

Žuti karton dobio je igrač Osijeka Vladan Bubanja. Napravio je prekšaj na Tavaresu. 

1'

Krenula je utakmica u Varaždinu.

SASTAVI

Varaždin: Zelenika - Maglica, Mladenovski, Škaričić, Boršić - Duvnjak, Marina - Vuk, Latković, Tavares - Mamut

Osijek: Ćurčija - Karačić, Hasić, Mersinaj, Čolina - Bubanja - Akere, Teklić, Mikolčić, Omerović - Matković

NAJAVA

U prvoj utakmici 21. kola sastaju se Varaždin i Osijek. Momčad Željka Sopića nalazi se na dnu tablice s 17 bodova dok je Varaždin četvrti s 29 bodova. 

Utakmica se igra u Varaždinu na stadionu Varteks. Susret kreće u 15 sati uz prijenos na HRT 2 i MaxSport 1. Glavni sudac je Mateo Erceg.

