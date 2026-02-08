U prvoj utakmici 21. kola sastaju se Varaždin i Osijek. Utakmica se igra u Varaždinu na stadionu Varteks. Susret kreće u 15 sati uz prijenos na HRT 2 i MaxSport 1
UŽIVO Varaždin - Osijek 1-0 Domaćini imaju rano vodstvo!
Gool! Zabio je Matej Vuk za rano vodstvo domaćina. Lijepa akcija domaćina, započeo ju je Maglica koji je dodao za Latkovića koji je uočio Vuka.
Žuti karton dobio je igrač Osijeka Vladan Bubanja. Napravio je prekšaj na Tavaresu.
Krenula je utakmica u Varaždinu.
Varaždin: Zelenika - Maglica, Mladenovski, Škaričić, Boršić - Duvnjak, Marina - Vuk, Latković, Tavares - Mamut
Osijek: Ćurčija - Karačić, Hasić, Mersinaj, Čolina - Bubanja - Akere, Teklić, Mikolčić, Omerović - Matković
Utakmica se igra u Varaždinu na stadionu Varteks. Susret kreće u 15 sati uz prijenos na HRT 2 i MaxSport 1. Glavni sudac je Mateo Erceg.