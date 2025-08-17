Utakmicu sudi Igor Pajač, a izravan prijenos je na MAXSportu 1. Obje momčadi do sada na kontu imaju jedan bod, iako je Osijek ostavio puno bolji dojam
UŽIVO Varaždin - Osijek: 'Bijelo-plavi' i dalje bez Jakupovića, pogledajte sastave za susret
Stigli su sastavi za današnji susret Varaždina i Osijeka.
Varaždin (4-2-3-1): Zelenika - Jovanov, Barać, Mladenovski, Škaričić - Marina, Duvnjak - Latković, Belcar, Tavares - Mamut
Trener: Nikola Šafarić
Osijek (4-3-3): Malenica - Guedes, Hasić, Mkrčjan, Bukvić - Vrbančić, Babec, Šopov - Živković, Omerović, Toure
Trener: Simon Rožman
Danas od 18.45 nastavlja se treće kolo HNL-a, a otvara ga utakmica Varaždina i Osijeka. Susret se igra na stadionu Varteksa, a izravni prijenos je na MAXSportu 1. Dvoboj sudi Igor Pajač.
I Varaždin i Osijek do sada imaju jednak učinak - poraz i remi. Varaždin je u prvom kolu kod kuće remizirao s Goricom, a potom izgubio od Slavena u Koprivnici. Varaždince je tamo zadesio i peh jer su već nakon 20 minuta ostali bez braniča Boršića. Klub je zbog njegova crvenog kartona žestoko reagirao na društvenim mrežama i pozvao Sudačku komisiju da objasni isključenje.
Kada je Komisija objasnila da je isključenje opravdano, Varaždin je odgovorio novim priopćenjem u kojem je istaknuo da je zakinut. Momčad Nikole Šafarića ipak nema puno vremena za žaljenje jer joj u goste stiže Osijek koji je pokazao više nego što trenutačno sugerira bodovni konto.
- Mislim da je ovo možda jedna od najzahtjevnijih utakmica ove sezone. Znam da je sezona tek počela, ali gledajući kakve protivnike možemo dobiti i u situaciji gdje i mi i oni imamo po jedan bod, mislim da nas čeka baš zanimljiva utakmica. Jako su agresivni i brzi, možda trenutačno igraju i najbrži nogomet i možda nemaju onoliko bodova koliko su igrom pokazali da bi mogli imati - rekao je Šafarić.
Osijeku pak na početku sezone ždrijeb nije bio naklonjen. U prvom kolu igrao je protiv Dinama koji ga je pobijedio 2-0, a potom je na Opus Arenu stigao aktualni prvak Rijeka. Ta utakmica pokazala je veliki napredak domaćina u odnosu na prošlu sezonu, no “bijelo-plavi” nisu uspjeli zabiti i ostalo je 0-0.
Simon Rožman i dalje ima problema u napadu i ne može računati na Arnela Jakupovića.
- HNL je i ove sezone jako izjednačena liga. Zato mi je bitno da ne idemo korak unatrag u smislu prezentacije. Razmišljam o tome kako u nekim trenucima još jednostavnije odigrati i imati veću koncentraciju u završnici. Navijači su imali što vidjeti, to mi je svakako drago, a što se tiče sljedeće utakmice u Varaždinu, pripremit ćemo se kao i za svakog drugog suparnika - poručio je trener Osijeka.