UŽIVO Varaždin - Osijek: 'Bijelo-plavi' i dalje bez Jakupovića, pogledajte sastave za susret

NAJAVA

Danas od 18.45 nastavlja se treće kolo HNL-a, a otvara ga utakmica Varaždina i Osijeka. Susret se igra na stadionu Varteksa, a izravni prijenos je na MAXSportu 1. Dvoboj sudi Igor Pajač.

I Varaždin i Osijek do sada imaju jednak učinak - poraz i remi. Varaždin je u prvom kolu kod kuće remizirao s Goricom, a potom izgubio od Slavena u Koprivnici. Varaždince je tamo zadesio i peh jer su već nakon 20 minuta ostali bez braniča Boršića. Klub je zbog njegova crvenog kartona žestoko reagirao na društvenim mrežama i pozvao Sudačku komisiju da objasni isključenje.

Kada je Komisija objasnila da je isključenje opravdano, Varaždin je odgovorio novim priopćenjem u kojem je istaknuo da je zakinut. Momčad Nikole Šafarića ipak nema puno vremena za žaljenje jer joj u goste stiže Osijek koji je pokazao više nego što trenutačno sugerira bodovni konto.

- Mislim da je ovo možda jedna od najzahtjevnijih utakmica ove sezone. Znam da je sezona tek počela, ali gledajući kakve protivnike možemo dobiti i u situaciji gdje i mi i oni imamo po jedan bod, mislim da nas čeka baš zanimljiva utakmica. Jako su agresivni i brzi, možda trenutačno igraju i najbrži nogomet i možda nemaju onoliko bodova koliko su igrom pokazali da bi mogli imati - rekao je Šafarić.

Osijeku pak na početku sezone ždrijeb nije bio naklonjen. U prvom kolu igrao je protiv Dinama koji ga je pobijedio 2-0, a potom je na Opus Arenu stigao aktualni prvak Rijeka. Ta utakmica pokazala je veliki napredak domaćina u odnosu na prošlu sezonu, no “bijelo-plavi” nisu uspjeli zabiti i ostalo je 0-0.

Simon Rožman i dalje ima problema u napadu i ne može računati na Arnela Jakupovića.

- HNL je i ove sezone jako izjednačena liga. Zato mi je bitno da ne idemo korak unatrag u smislu prezentacije. Razmišljam o tome kako u nekim trenucima još jednostavnije odigrati i imati veću koncentraciju u završnici. Navijači su imali što vidjeti, to mi je svakako drago, a što se tiče sljedeće utakmice u Varaždinu, pripremit ćemo se kao i za svakog drugog suparnika - poručio je trener Osijeka.