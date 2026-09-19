Varaždin i Osijek danas od 17 sati u baroknom gradu igraju utakmicu 8. kolu HNL-a. Dvoboj je to momčadi koje se nalaze pri samom vrhu ljestvice; Osijek ima 15, a Varaždin 14 bodova nakon sedam kola
UŽIVO Varaždin - Osijek: Dvoboj vrha HNL-a u baroknom gradu. Stigli početni sastavi za susret
Ovo je prvih 11 za dvoboj u Varaždinu.
Varaždin (4-2-3-1): Silić - Maglica, Mladenovski, Tepšić, Sikošek - Canjuga, Marina - Latković, Mamić, Tavares - Jurić
Osijek (4-2-3-1): Malenica - Heister, Jelenić, Ježić, Kruiver - Ježić, Vrbančić - Ljatifi, Tunjić, Bukvić - Leon
Varaždin i Osijek od 17 sati u barkonom gradu igraju utakmicu 8. kola HNL-a. Bit će to dvoboj momčadi koje se nalaze pri samom vrhu ljestvice, a domaćin u susret ulazi s 14 bodova, dok Osijek ima bod više.
Varaždin ove sezone pokazuje kontinuitet i nalazi se u borbi za sam vrh hrvatskog nogometa. Momčad Nikole Šafarića posebno se ističe čvrstinom i organizacijom igre, a pred svojim navijačima želi nastaviti dobar ulazak u sezonu.
S druge strane, Osijek u Varaždin stiže s ambicijom da se učvrsti među vodećim momčadima prvenstva. Trener Federico Bessone najavio je zahtjevan susret protiv čvrstog i uigranog domaćina te istaknuo kako će njegova momčad morati biti na visokoj razini ako želi doći do pobjede.
Posebnu težinu utakmici daje i činjenica da Osijek već dvije godine nije slavio protiv Varaždina, no Bessone je poručio da se ne želi opterećivati tom statistikom, već vjeruje u ono što njegova momčad može pokazati na terenu.
- U dobrom smo stanju. Imali smo težak tjedan nakon Rijeke, a i zbog Kupa. No, trijumf nad Dinamom bio je sjajan poticaj i vjetar u leđa, prije svega zbog mentaliteta. Cijeli ovaj tjedan jako smo dobro radili i vjerujem da se možemo na pravi način suprotstaviti Varaždinu - poručio je Bessone.
Utakmicu ćete moći gledati na kanalu MAXSport 1.