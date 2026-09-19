UŽIVO Varaždin - Osijek: Dvoboj vrha HNL-a u baroknom gradu. Stigli početni sastavi za susret

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Varaždin i Osijek od 17 sati u barkonom gradu igraju utakmicu 8. kola HNL-a. Bit će to dvoboj momčadi koje se nalaze pri samom vrhu ljestvice, a domaćin u susret ulazi s 14 bodova, dok Osijek ima bod više.

Varaždin ove sezone pokazuje kontinuitet i nalazi se u borbi za sam vrh hrvatskog nogometa. Momčad Nikole Šafarića posebno se ističe čvrstinom i organizacijom igre, a pred svojim navijačima želi nastaviti dobar ulazak u sezonu.

S druge strane, Osijek u Varaždin stiže s ambicijom da se učvrsti među vodećim momčadima prvenstva. Trener Federico Bessone najavio je zahtjevan susret protiv čvrstog i uigranog domaćina te istaknuo kako će njegova momčad morati biti na visokoj razini ako želi doći do pobjede.

Posebnu težinu utakmici daje i činjenica da Osijek već dvije godine nije slavio protiv Varaždina, no Bessone je poručio da se ne želi opterećivati tom statistikom, već vjeruje u ono što njegova momčad može pokazati na terenu.

- U dobrom smo stanju. Imali smo težak tjedan nakon Rijeke, a i zbog Kupa. No, trijumf nad Dinamom bio je sjajan poticaj i vjetar u leđa, prije svega zbog mentaliteta. Cijeli ovaj tjedan jako smo dobro radili i vjerujem da se možemo na pravi način suprotstaviti Varaždinu - poručio je Bessone.

Utakmicu ćete moći gledati na kanalu MAXSport 1.