UŽIVO Varaždin - Rijeka: Borba za treće mjesto HNL-a i Europu

TRENER VARAŽDINA

Susret je najavio strateg Varaždina Nikola Šafarić.

- Nitko nas nije nadigrao kao Rijeka na Rujevici. Imaju vrlo širok kadar i nije nimalo čudno to što su napravili u Konferencijskoj ligi gdje su umalo prošli Strasbourg. Ne smijemo ništa kalkulirati jer u protivnom nećemo dobro proći - istaknuo je Šafarić koji dodaje da je pritisak na Rijeci.

- Znam da naši navijači žele više, ali Rijeka je favorit i na njima je pritisak. Mi nismo opterećeni rezultatom i uz podršku naših navijača želimo odigrati što bolju utakmicu. Budući da su Riječani igrali europska natjecanja, naviknuti su na ritam srijeda-subota, ali i mi smo vrlo dobro reagirali kad smo sredinom tjedna imali prvenstvene ili kup utakmice – rekao je Šafarić.