Od 17.45 sati Varaždin i Rijeka zaigrat će susret 31. kola HNL-a. Utakmica će se igrati na sjeveru Hrvatske; domaćin je treći na tablici s 44, a gosti četvrti s dva boda manje. Susret ćete moći gledati na MAXSport 1
UŽIVO Varaždin - Rijeka: Borba za treće mjesto HNL-a i Europu
Susret je najavio strateg Varaždina Nikola Šafarić.
- Nitko nas nije nadigrao kao Rijeka na Rujevici. Imaju vrlo širok kadar i nije nimalo čudno to što su napravili u Konferencijskoj ligi gdje su umalo prošli Strasbourg. Ne smijemo ništa kalkulirati jer u protivnom nećemo dobro proći - istaknuo je Šafarić koji dodaje da je pritisak na Rijeci.
- Znam da naši navijači žele više, ali Rijeka je favorit i na njima je pritisak. Mi nismo opterećeni rezultatom i uz podršku naših navijača želimo odigrati što bolju utakmicu. Budući da su Riječani igrali europska natjecanja, naviknuti su na ritam srijeda-subota, ali i mi smo vrlo dobro reagirali kad smo sredinom tjedna imali prvenstvene ili kup utakmice – rekao je Šafarić.
Trener Rijeke Victor Sanchez najavio je utakmicu. Varaždin je za njega jedna od najboljih i najstabilnijih ekipa ove sezone u HNL-u.
- Cijelu sezonu govorim da su oni jedna od najstabilnijih ekipa. Nije to slučajno, mislim da su jedna od rijetkih ekipa koja nije mijenjala trenera od prošle godine. Imaju jasan stil, automatizme u igri, znaju se prilagoditi svakoj situaciji. Jako su neugodan protivnik. Igraju agresivno u fazi obrane, praktički “čovjek na čovjeka”, i tu moramo biti jaki u duelima. Protiv takvog sustava moraš dobivati situacije “jedan na jedan” da bi stvorio prostor.
Današnji protivnici ove sezone igrali su tri puta; dva puta slavio je Varaždin (2-1 i 1-0) te jednom Rijeka (3-1).