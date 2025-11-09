UŽIVO Varaždin - Rijeka: Prvak HNL-a na teškom gostovanju

NAJAVA UTAKMICE

U posljednjoj utakmici 13. kola Hrvatske nogometne lige, nogometaši aktualnog prvaka Rijeke gostovat će na sjeveru Hrvatske kod Varaždina. Rijeka na gostovanje stiže nakon novog europskog razočarenja, u četvrtak su uzeli mršavi bod kod poluamaterskog kluba Lincolna s Gibraltara.

Na žalost navijača Rijeke, krvna slika momčadi nije puno bolja na domaćoj sceni. Momčad Victora Sancheza pobijedila je u samo 25 posto ligaških utakmica, točnije, slavili su tri puta u 12 utakmica (Slaven, Gorica, Osijek), a prošli su tjedan izgubili 2-1 od Dinama.

Rijeka je uoči utakmice na osmom mjestu tablice s 14 bodova, ali može pronaći utjehu u tome što je, izuzev vodećeg Hajduka i Dinama, sve jako blizu na tablici. Pobjedom može preskočiti Varaždin i zauzeti četvrto mjesto.

Prema kladionicama, tečaj na pobjedu Varaždina je 3,60, a na pobjedu Rijeke 2,40. Kladionice su stavile koeficijent 3,30 na remi.

Varaždin ne može računati na ozlijeđene igrače kao što su Iuri Tavares, Petar Bočkaj, Mario Mladenovski i Roberto Punčec. Suspendiran je Ivan Mamut, kao i Ante Majstorović kod Rijeke. Zbog ozljede nema Mile Škorića, a Stjepan Radeljić je upitan.