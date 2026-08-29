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OD 21.00 SATI

UŽIVO Varaždin - Rudeš: Evo sastava za boj u gradu baroka

Piše 24sata,
UŽIVO Varaždin - Rudeš: Evo sastava za boj u gradu baroka
Varaždin i Rijeka sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Varaždin i Rudeš večeras od 21 sat na stadionu Varteks igraju utakmicu 5. kola HNL-a. Domaćini u susret ulaze s devet bodova, dok Rudeš ima tri boda nakon prve pobjede u sezoni u prošlome kolu

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HNL, 5. kolo 21.00 , Varaždin
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Rudeš
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STIGLI SU SASTAVI

Varaždin (4-2-3-1): Silić - Maglica, Mladenovski, Tepšić, Sikošek - Canjuga, Marina - Latković, Mamić, Tavares - Mamut

Rudeš ( 4-2-3-1): Rogić - Unušić, Stolnik, Celjak, Sušak - Fernandes, Đorić - Ilečić, Skoko, Poldrugaš - Saho

NAJAVA
Varaždin i Rudeš večeras od 21 sat na Gradskom stadionu u Varaždinu igraju susret 5. kola SuperSport HNL-a. Domaćin u dvoboj ulazi s tri pobjede i jednim porazom, dok Rudeš nakon tri poraza i pobjede traži nastavak pozitivnog niza započetog prošlog kolа.

Varaždin je odlično otvorio prvenstvo, a prvi poraz doživio je tek u prošlom kolu protiv Dinama. Momčad Nikole Šafarića sada se pred svojim navijačima želi vratiti pobjedama i zadržati priključak s vrhom ljestvice.

Rudeš je nakon teškog ulaska u sezonu prošlog vikenda stigao do prve pobjede, čime je prekinuo niz od tri uzastopna poraza. Momčad će u Varaždinu pokušati potvrditi taj rezultat i osvojiti nove bodove.

Utakmica ima i humanitarni karakter. Varaždin će sav prihod od prodaje ulaznica donirati za pomoć omiškom području pogođenom velikim požarima.

Komentari 1

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