UŽIVO Varaždin - Rudeš: Evo sastava za boj u gradu baroka

Varaždin i Rudeš večeras od 21 sat na stadionu Varteks igraju utakmicu 5. kola HNL-a. Domaćini u susret ulaze s devet bodova, dok Rudeš ima tri boda nakon prve pobjede u sezoni u prošlome kolu
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Varaždin (4-2-3-1): Silić - Maglica, Mladenovski, Tepšić, Sikošek - Canjuga, Marina - Latković, Mamić, Tavares - Mamut
Rudeš ( 4-2-3-1): Rogić - Unušić, Stolnik, Celjak, Sušak - Fernandes, Đorić - Ilečić, Skoko, Poldrugaš - Saho
Varaždin je odlično otvorio prvenstvo, a prvi poraz doživio je tek u prošlom kolu protiv Dinama. Momčad Nikole Šafarića sada se pred svojim navijačima želi vratiti pobjedama i zadržati priključak s vrhom ljestvice.
Rudeš je nakon teškog ulaska u sezonu prošlog vikenda stigao do prve pobjede, čime je prekinuo niz od tri uzastopna poraza. Momčad će u Varaždinu pokušati potvrditi taj rezultat i osvojiti nove bodove.
Utakmica ima i humanitarni karakter. Varaždin će sav prihod od prodaje ulaznica donirati za pomoć omiškom području pogođenom velikim požarima.