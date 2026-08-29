UŽIVO Varaždin - Rudeš: Evo sastava za boj u gradu baroka

Varaždin i Rudeš večeras od 21 sat na Gradskom stadionu u Varaždinu igraju susret 5. kola SuperSport HNL-a. Domaćin u dvoboj ulazi s tri pobjede i jednim porazom, dok Rudeš nakon tri poraza i pobjede traži nastavak pozitivnog niza započetog prošlog kolа.

Varaždin je odlično otvorio prvenstvo, a prvi poraz doživio je tek u prošlom kolu protiv Dinama. Momčad Nikole Šafarića sada se pred svojim navijačima želi vratiti pobjedama i zadržati priključak s vrhom ljestvice.

Rudeš je nakon teškog ulaska u sezonu prošlog vikenda stigao do prve pobjede, čime je prekinuo niz od tri uzastopna poraza. Momčad će u Varaždinu pokušati potvrditi taj rezultat i osvojiti nove bodove.

Utakmica ima i humanitarni karakter. Varaždin će sav prihod od prodaje ulaznica donirati za pomoć omiškom području pogođenom velikim požarima.